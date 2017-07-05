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В США гей-активисты оказывают давление на епископа за запрет хоронить их по католическому обряду

  
   
 
Американский римско-католический епископ польского происхождения Томас Папроцки (Thomas Paprocki), глава диоцеза Спрингфельда в штате Иллинойс, издал декрет, согласно которому, лица, живущие в однополых союзах, не могут быть похоронены по католическому обряду, даже если они были крещены в Католической Церкви. Постановление Папроцкого вполне соответствует традиционному учению Католической Церкви, однако, оно с подачи гей-активистов вызвало бурю негодования среди ведущих американских СМИ, пишет Седмица. Как рассказал епископ Папроцки, «гей-активисты, ратуя за толерантность (как они ее понимают), начали преследовать меня и моих сотрудников непристойными телефонными звонками, сообщениями по е-мейл и письмами, используя при этом неприличные слова и богохульство». «Мне очень жаль, что мои ближние стали объектом такого проявления ненависти и злобы», — цитирует слова епископа издание «Catholic Vote».



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