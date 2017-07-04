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Австрия одной из первых готовится признать геноцид христиан в Ираке и Сирии

  
   
 
Австрия одной из первых стран мира готовится официально признать геноцид христиан в Ираке и Сирии, а также уже поддержала план из семи пунктов по защите христиан и помощи жертвам геноцида, сообщает christianpost. Национальный совет Австрии формально признал «гнусные зверства», творимые террористической группой «Исламское Государство» (запрещенной в РФ) в отношении христиан и других религиозных меньшинств и взял на себя обязательства по исполнению не менее трех из семи пунктов плана помощи жертвам геноцида. «Австрия стала одной из первых стран, предпринявших решительные действия по этому плану», - сообщает «Американский центр закона и справедливости» (ACLJ). Именно эта консервативная организация, ведущая общественную кампанию по спасению братьев во Христе, предложила план помощи жертвам геноцида, с которым можно ознакомиться на официальном вебсайте ACLJ. Организация призывает все остальные страны ООН присоединиться к борьбе с геноцидом христиан, пишет Седмица. План предусматривает создание внутри региона так называемых «зон безопасности» для беженцев, спасающихся от зверств террористов, а также наращивание военных усилий международной коалиции стран, борющихся против ИГ. «Очень важно продолжать наращивать давление на ООН и международное сообщество, чтобы побудить их предоставить убежище жертвам геноцида, которые столь остро в нем нуждаются», - говорится в заявлении группы ACLJ. Кроме того, группа призывает мировое сообщество поддержать «широкую глобальную кампанию в защиту христиан, ставших жертвами геноцида по вине джихадистов». В своих официальных обращениях в адрес ООН, группа подчеркивает острую необходимость в объединении усилий всех стран в борьбе с ИГ. «В Сирии террористы ИГ обезглавливают и забивают камнями мужчин, женщин и детей по обвинениям в святотатстве, ереси и отступничестве», - говорится в обращении группы. Отмечается также случаи массовых захватов в плен ассирийских христиан, где они подвергаются жестоким пыткам, имеющим целью заставить их отказаться от веры в Христа, а отказавшихся подвергают насилиям и зверским казням. По данным отчета, подготовленного христианскими организациями Open Doors и Middle East Concern, от 50 до 80 процентов христианского населения Сирии и Ирака бежало из региона с 2011 года. «Среди причин, побуждающих христиан к бегству, называют разрастание военного конфликта, почти полное разрушение многих древних христианских городов в долине Ниневии на севере Ирака, эмиграцию семей, распад местных родов и общин, высокие уровни инфляции, рост нищеты, потерю работы, а также утрату возможности получить обучение», - говорится в отчете. – И хотя прямые гонения, зверства и насилия, творимые группами боевиков ИГ в Ираке и Сирии, упоминаются как один из побудительных факторов для исхода, все же окончательное решение покинуть страну многие принимали в результате накопления целого ряда побудительных факторов за долгое время войн, гонений и разрушений».



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