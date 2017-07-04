Опрос: Американское общество меняет свое отношение к однополым «бракам»

Американские религиозные группы традиционно проявлявшие негативное отношение к однополым «бракам», прежде всего белые евангельские христиане (баптисты), как и республиканцы в целом, постепенно меняют свое отношение к данному явлению, как свидетельствует последний опрос, проведенный Pew Research Center. 62 % американских респондентов одобряют однополые «браки», в то время как два года назад, когда Верховный Суд разрешил подобные браки во всех штатах, за их легализацию выступало 57 % и всего 37 % в 2007 году, пишет Седмица. Однополые браки вызывают все большее одобрение в американском обществе, особенно в среде демократов и молодых американцев, рожденных после 1980 г. Республиканцы оказались поделены поровну в этом вопросе, 48 % против и 47 % за однополые браки. Еще десятилетие назад уверенное большинство выступало против (73%). В американской глубинке негативное отношение ощущалось не только к гомосексуалистам, но даже штатам, где подобные браки были разрешены. Среди белых евангельских христиан, уровень одобрение однополых браков составляет 35 %, но еще десятилетие назад их поддерживало всего 14 %. В возрастном плане можно отметить, что среди родившихся после 1964 г. 47 % выступают за однополые браки, 26 % среди тех, кто родился до этого года. "Разница между поколениями в этом вопросе очень интересна. Теперь половина молодых людей этой конфессии не видят ничего особенного в таких отношениях, сказала Нэнси Аммерман, профессор социологии религии в Бостонском университете, проводившая опрос. Когда родители этой молодежи были в соответствующем возрасте, невозможно вообще было представить себе евангелиста-гея. Ну… во всяком случае открытого».