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На Полтавщине Московский патриархат отобрал у людей церковь

  
   
 
В селе Троицкое Глобинского района Полтавской области произошел религиозный конфликт. Как пишет Gazeta.ua, отец Богдан из Украинской Автокефальной Церкви перешел в УПЦ (МП). Таким образом, после трех лет службы прихожан выгнали из храма и закрыли металлические двери.

"В 2015 году эту церковь по немецким военным картам нашел священник Автокефальной Церкви отец Евгений Пономаренко. Ее построили в 1833 году и в советское время хранили здесь зерно. Имела полуразрушенный вид и заросла кустами. У нас не было церкви, поэтому решили возобновить службу и помещения. Месяцами вырубали кустарники и деревья, ремонтировали здание. Год назад отец Евгений отправился в АТО и стал военным капелланом.

С Полтавы прислали отца Богдана, который перед Пасхой предал общину и перешел к Московскому Патриархату. Церковь для нас закрыли, поэтому молились на пороге. Они забрали имущество общины и кассу. Мы нашли старую дом, в котором теперь правим службу", - рассказала прихожанка УАПЦ Мария Найда.
По словам местных жителей, в Московский Патриархат заставляет переходить сельская власть.

Сам отец Богдан, которого жители Троицкого называют предателем, говорит, что местные сами попросили его "перейти в Московский Патриархат". "Это каноническая Церковь, ее признают во всем мире. Нам пообещали найти спонсоров, которые полностью отстроят церковь. Восстановить храм стало самым главным желанием людей в селе", - сказал он.

Правда, местные жители, которые не признают УПЦ (МП), придерживаются другого мнения. "Наши мужья и дети гибнут от рук Москвы, а мы тут сепаратизм устроили. Переход церковной общины к Московскому Патриархату - это спланированная операция врага", - отметила Людмила Бугрий.



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