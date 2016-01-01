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Трое смелых затормозили «гей-парад» в Киеве

  
   
 
Два парня и одна девушка остановили тысячную колонну так называемого «гей-парада» в Киеве 18 июня. Взявшись за руки, подвергая свою жизнь и здоровье опасности, они перегородили путь полицейскому спецназу, который прокладывал маршрут гомоактивистам. Так называемый «гей-парад» начался на улице Владимирской, потом вниз по бульвару Тараса Шевченко, затем направо по улице Терещенковской и до улицы Льва Толстого и одноименной станции метро, сообщает сайт ЛПГ. Поначалу несогласные просто сопровождали колонну, бросая при этом возгласы «Прекратите этот маразм на улицах Киева». Но в какой-то момент самые смелые приняли решение стать впереди колонны, взяться за руки и остановиться, заблокировав путь следования. Полицейские сразу оттянули несколько человек. Однако троим удалось в течение нескольких минут удерживать колонну, таким образом заблокировав «гей-парад». Игорь Лясковец, Вадим Корнийчук и Маргарита Коротких – те, которые не испугались сотен вооруженных полицейских и тысячную колону гомосексуалистов и лесбиянок. Маргарита Коротких позже написала на своей страничке в фейсбук: «Я снимала видео. Но когда увидела, как наши ребята перед колонной протестуют, я предложила сцепиться локтями. Нас мгновенно окружили журналисты! Конечно, толкаться между журналистами и полицией было рискованной затеей». Девушка в беседе добавляет, что не считает свой поступок героическим: «А вот парни – они герои. Начали противостоять этому шествию гомосексуалистов, не испугались. Когда видео этого столкновения стало публичным, мне знакомые прислали цветы в знак поддержки и благодарности». Игорь Лясковец был одним из парней, которые заблокировали колонну. «Нас было всего трое, и мы смогли хотя бы на малое время задержать проведение этой мерзости, - говорит он. – А представьте себе, что нам удалось бы сделать, если бы к нам присоединились тысячи…». Стоит отметить, что участников мирной акции протеста против гей-парада было несколько сотен. Однако все они были заблокированы бойцами Нацгвардии на улице Владимирской возле красного корпуса Национального университета. Именно там изначально планировал пройти маршрут «гей-парад». Но по причине перекрытия проезжей части просемейными активистами, порочное шествие вынужденно перенесли на параллельную узкую улицу Терещенковскую. Таким образом, впервые киевлянам удалось сломать изначально запланированный маршрут так называемого «марша равенства».



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