Ученые обнаружили новое полезное свойство яиц

Группа американских ученых установила новое полезное свойство, которое имеют яйца. По мнению специалистов, их употребление способствует росту детей младшего возраста, а также снижает у них задержку развития, о чем сообщается на сайте Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Специалисты установили, что в среднем яйца способны улучшить развитие в 1,47 раза, в сравнении с тем результатом, который получается, если исключить этот продукт из рациона. Утверждения ученых основаны на рандомизированном контролируемом исследовании, в котором приняли участие дети Эквадора в возрасте от шести до девяти месяцев. Дети были поделены на две группы - в одной из них участники съедали по одному яйцу в день и меньше потребляли подслащенных напитков, в другой - наоборот. В итоге оказалось, что яйца являются доступным источником многих питательных веществ, которые нужны растущему организму ребенка. Ранее Корреспондент.net сообщал, что ученые обнаружили вещество, которое замедляет старение кожи.