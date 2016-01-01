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Ученые обнаружили новое полезное свойство яиц

  
   
 
Группа американских ученых установила новое полезное свойство, которое имеют яйца. По мнению специалистов, их употребление способствует росту детей младшего возраста, а также снижает у них задержку развития, о чем сообщается на сайте Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Специалисты установили, что в среднем яйца способны улучшить развитие в 1,47 раза, в сравнении с тем результатом, который получается, если исключить этот продукт из рациона. Утверждения ученых основаны на рандомизированном контролируемом исследовании, в котором приняли участие дети Эквадора в возрасте от шести до девяти месяцев. Дети были поделены на две группы - в одной из них участники съедали по одному яйцу в день и меньше потребляли подслащенных напитков, в другой - наоборот. В итоге оказалось, что яйца являются доступным источником многих питательных веществ, которые нужны растущему организму ребенка. Ранее Корреспондент.net сообщал, что ученые обнаружили вещество, которое замедляет старение кожи.



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