Киевляне услышали пение протестантских общин

3 июня на «Певческом поле» состоялся Фестиваль духовной музыки и пения в рамках празднования 500-летия Реформации. С утра до вечера на Фестивале звучали христианские песни в исполнении различных хоров, певцов, детских ансамблей. Кроме этого, протестантский оркестр исполнил классические произведения известных композиторов. На сцене зрители увидели театральные постановки в исполнении коллективов различных церквей. Гости Фестиваля имели возможность насладиться выставкой цветов, посвященной японской культуре. Для детей организаторы предусмотрели специальные зоны, в которых на малышей ждали игры с аниматорами. Каждый желающий смог угоститься сладкой ватой. В палатках, украшенных символикой R500, волонтеры раздавали гостям праздника информационные буклеты о праздновании в 2017 году юбилея Реформации. Вдоль дороги стояли баннеры, на которых можно было прочитать интересные факты о Реформации в Европе и Украине. «Этот фестиваль стал большим финалом месяца служения, который мы проводили в Киевской области, - рассказал глава оргкомитета R500 (Киев) Ярослав Мачинский. - В течение мая в разных городах Киевской области проходили мероприятия, посвященные празднованию этой даты: неделя молодежи, неделю семьи, неделя служения и т. п. Протестантские церкви объединились ради дела Божьего и показали любовь Христа в действии». Пресс-центр R500