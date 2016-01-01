  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Киевляне услышали пение протестантских общин

  
   
 
3 июня на «Певческом поле» состоялся Фестиваль духовной музыки и пения в рамках празднования 500-летия Реформации. С утра до вечера на Фестивале звучали христианские песни в исполнении различных хоров, певцов, детских ансамблей. Кроме этого, протестантский оркестр исполнил классические произведения известных композиторов. На сцене зрители увидели театральные постановки в исполнении коллективов различных церквей. Гости Фестиваля имели возможность насладиться выставкой цветов, посвященной японской культуре. Для детей организаторы предусмотрели специальные зоны, в которых на малышей ждали игры с аниматорами. Каждый желающий смог угоститься сладкой ватой. В палатках, украшенных символикой R500, волонтеры раздавали гостям праздника информационные буклеты о праздновании в 2017 году юбилея Реформации. Вдоль дороги стояли баннеры, на которых можно было прочитать интересные факты о Реформации в Европе и Украине. «Этот фестиваль стал большим финалом месяца служения, который мы проводили в Киевской области, - рассказал глава оргкомитета R500 (Киев) Ярослав Мачинский. - В течение мая в разных городах Киевской области проходили мероприятия, посвященные празднованию этой даты: неделя молодежи, неделю семьи, неделя служения и т. п. Протестантские церкви объединились ради дела Божьего и показали любовь Христа в действии». Пресс-центр R500



Другие новости:
  • В Киеве прошел всемирный фестиваль христианской книги
  • В Украине начинается новый благотворительный проект
  • Рождество и Адвентисты - сила перемен
  • Папа Римский принял участие в экуменическом богослужении в Швеции во имя пр ...
  • Кому выгодно? 500 лет Реформации. R500
  • В мире проходит Неделя молитвы о единстве христиан
  • Межцерковная молитва за спасение Израиля
  • Евангелисты юга Украины, путешествуя на байдарках и велосипедах, распростра ...



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    10:51
    02.05     		Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты
    18:21
    25.04     		Щитовидная железа: факты, функции и болезни.
    21:00
    13.04     		Мотивация и ваше мышление
    21:41
    30.03     		Действительно ли коллаген – это рецепт молодости?
    19:34
    28.03     		Тренируйте ваш мозг, чтобы вам не нужны были очки для чтения.
    20:01
    27.03     		Еда перед сном способствует набиранию веса, но что, если вы на самом деле голодны?
    21:15
    23.03     		10 способов помочь своей дочери пережить уход её парня.
    18:31
    16.03     		Детский юмор и психологическое благополучие ребёнка.






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 