Достигая нуждающихся, неверующих и подростков | адвентистские новости





И ещё один вечер полевой кухни на улицах Брисбена, Австралия. Эта полевая кухня является частью служения «Vital Connection» («Жизненная связь») и функционирует 52 недели в году и в дождь, и в снег, и в жару.



Команда верующих добровольцев собралась на обычном месте для встреч – полевой кухне. Пища загружается, и произносятся напутственные слова команде на этот вечер.



Команда разделена на две части: одни готовят еду, другие обслуживают нуждающихся. Хотя их функции различны, результат один и тот же – все члены команды встречаются здесь, чтобы удовлетворить потребности бездомных нуждающихся. Около 300 постоянных клиентов кормят обедом из трёх блюд три вечера в неделю.







Команда относится к ним, как к членам семьи. Некоторые приходят в течение многих лет, другие приходят и уходят. Служение «Vital Connection» продолжает достигать людей, которые никогда бы не вошли в церковь.



«Я занимаюсь этим уже пять лет, но награды и опыт бесценны, - говорит Нил Пул, руководитель процесса служения, журналисту «Adventist Review».- Это научило меня лидерству и управлению, быть исполненным веры и по-настоящему следовать за Христом».







Добровольцами являются люди разного происхождения и разных верований. Более половины добровольцев не являются членами Церкви



«Мы счастливы работать вместе с различными группами – буддистами, мусульманами, христианами или атеистами, - говорит Пул.- Господь объединил всех, и именно в этом заключается Евангелие, потому что Христос умер за каждого из нас».



Команда «Vital Connection» работает уже более 20 лет. Всё началось, когда человек по имени Брайан Биднелл увидел нуждающихся на улице, пришел домой, приготовил суп и раздал его из багажника своей машины.







Спустя несколько лет служение перешло под управление ADRA Австралии. Это служение координировалось несколькими церквями на протяжении многих лет, последней из которых была центральная церковь АСД города Брисбена, вплоть до прошлого года, пока членам этой церкви не пришлось приступить к ремонту своего здания. С тех пор «Vital Connection» пришлось переехать на полевую кухню.



Несмотря на эти и другие проблемы, «Vital Connection» продолжает содействовать уникальным возможностям для общения людей из разных слоев общества, и для служения понадобился большой автобус. Нынешний автобус называется «Вера», и он был верной рабочей лошадкой на протяжении многих лет. Но в последнее время автобус дал команде понять, что ему нужна новая коробка передач и двигатель.



Встреча с полицейским



Пул рассказывает об уникальном случае, который произошел однажды вечером. «Автобус подъехал к ожидавшим, я вышел на обычное место и, как всегда, произнес молитву благодарности. После молитвы, когда волнение утихло, я начал раздавать тарелки с едой. И вдруг я услышал голос: «Простите, сэр, могу я поговорить с Вами?». Обернувшись, я увидел дородного полицейского, и он отвел меня в сторону. Я немного нервничал, потому что не знал, что же я сделал не так. Полицейский сурово посмотрел на меня и спросил: «Было ли то, что Вы произнесли, молитвой?». «Да, сэр», - ответил я.



Полицейский долго смотрел на меня, прежде, чем заговорил: «Спасибо Вам. Я давно не слышал публичных молитв. Я тоже христианин». И он продолжил: «Если вам что-нибудь понадобится, просто позвоните нам, и мы придем и поддержим вас».



Достижение и вовлечение



Те, кто работает в служении на протяжении многих лет, стали свидетелями изменений в подходах и отношении к служению, которое они оказывают на улицах.



Много лет назад отношения были напряженными, и люди были нетерпеливыми. Команда всегда выдерживает паузу, чтобы помолиться перед раздачей еды, но часто люди шумели и кричали. Однако со временем, почувствовав искренность сердечной молитвы над их едой и о них самих, люди стали более организованными и уважительными.



«Я видела изменения в менталитете у моего сына-подростка, племянников и племянниц с тех пор, как привезла их на полевую кухню, - рассказывает руководитель группы Мади Тау. – Они больше не стесняются публично молиться, и моя 16-летняя племянница уволилась с работы, потому что они не позволяли ей быть выходной в пятницу вечером». Она также рассказала, как эти подростки проявили живой интерес к миссионерским поездкам, и сейчас с нетерпением ожидают начала изучения Библии с подростками.



Когда журналист «Adventist Review» спросил Тау, как «Vital Connection» повлиял на неё лично, она не колебалась ни секунды: «Это, безусловно, изменило всю мою жизнь!».



Авторы: Нил Пул и Маркос Паседжи.

adventistreview.org

Перевод В австралийском городе помощь бездомным приводит к неожиданным благословениям.И ещё один вечер полевой кухни на улицах Брисбена, Австралия. Эта полевая кухня является частью служения «Vital Connection» («Жизненная связь») и функционирует 52 недели в году и в дождь, и в снег, и в жару.Команда верующих добровольцев собралась на обычном месте для встреч – полевой кухне. Пища загружается, и произносятся напутственные слова команде на этот вечер.Команда разделена на две части: одни готовят еду, другие обслуживают нуждающихся. Хотя их функции различны, результат один и тот же – все члены команды встречаются здесь, чтобы удовлетворить потребности бездомных нуждающихся. Около 300 постоянных клиентов кормят обедом из трёх блюд три вечера в неделю.Команда относится к ним, как к членам семьи. Некоторые приходят в течение многих лет, другие приходят и уходят. Служение «Vital Connection» продолжает достигать людей, которые никогда бы не вошли в церковь.«Я занимаюсь этим уже пять лет, но награды и опыт бесценны, - говорит Нил Пул, руководитель процесса служения, журналисту «Adventist Review».- Это научило меня лидерству и управлению, быть исполненным веры и по-настоящему следовать за Христом».Добровольцами являются люди разного происхождения и разных верований. Более половины добровольцев не являются членами Церкви Адвентистов Седьмого Дня , но они приходят сюда, чтобы служить рядом с членами церкви.«Мы счастливы работать вместе с различными группами – буддистами, мусульманами, христианами или атеистами, - говорит Пул.- Господь объединил всех, и именно в этом заключается Евангелие, потому что Христос умер за каждого из нас».Команда «Vital Connection» работает уже более 20 лет. Всё началось, когда человек по имени Брайан Биднелл увидел нуждающихся на улице, пришел домой, приготовил суп и раздал его из багажника своей машины.Спустя несколько лет служение перешло под управление ADRA Австралии. Это служение координировалось несколькими церквями на протяжении многих лет, последней из которых была центральная церковь АСД города Брисбена, вплоть до прошлого года, пока членам этой церкви не пришлось приступить к ремонту своего здания. С тех пор «Vital Connection» пришлось переехать на полевую кухню.Несмотря на эти и другие проблемы, «Vital Connection» продолжает содействовать уникальным возможностям для общения людей из разных слоев общества, и для служения понадобился большой автобус. Нынешний автобус называется «Вера», и он был верной рабочей лошадкой на протяжении многих лет. Но в последнее время автобус дал команде понять, что ему нужна новая коробка передач и двигатель.Пул рассказывает об уникальном случае, который произошел однажды вечером. «Автобус подъехал к ожидавшим, я вышел на обычное место и, как всегда, произнес молитву благодарности. После молитвы, когда волнение утихло, я начал раздавать тарелки с едой. И вдруг я услышал голос: «Простите, сэр, могу я поговорить с Вами?». Обернувшись, я увидел дородного полицейского, и он отвел меня в сторону. Я немного нервничал, потому что не знал, что же я сделал не так. Полицейский сурово посмотрел на меня и спросил: «Было ли то, что Вы произнесли, молитвой?». «Да, сэр», - ответил я.Полицейский долго смотрел на меня, прежде, чем заговорил: «Спасибо Вам. Я давно не слышал публичных молитв. Я тоже христианин». И он продолжил: «Если вам что-нибудь понадобится, просто позвоните нам, и мы придем и поддержим вас».Те, кто работает в служении на протяжении многих лет, стали свидетелями изменений в подходах и отношении к служению, которое они оказывают на улицах.Много лет назад отношения были напряженными, и люди были нетерпеливыми. Команда всегда выдерживает паузу, чтобы помолиться перед раздачей еды, но часто люди шумели и кричали. Однако со временем, почувствовав искренность сердечной молитвы над их едой и о них самих, люди стали более организованными и уважительными.«Я видела изменения в менталитете у моего сына-подростка, племянников и племянниц с тех пор, как привезла их на полевую кухню, - рассказывает руководитель группы Мади Тау. – Они больше не стесняются публично молиться, и моя 16-летняя племянница уволилась с работы, потому что они не позволяли ей быть выходной в пятницу вечером». Она также рассказала, как эти подростки проявили живой интерес к миссионерским поездкам, и сейчас с нетерпением ожидают начала изучения Библии с подростками.Когда журналист «Adventist Review» спросил Тау, как «Vital Connection» повлиял на неё лично, она не колебалась ни секунды: «Это, безусловно, изменило всю мою жизнь!».Авторы:adventistreview.orgПеревод Адвентус





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