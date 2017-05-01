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В РПЦ предложили запретить торговлю по воскресеньям

  
 
Вчера, 20:07 | Знамения времени
  
 
В Русской православной церкви считают разумным предложение запретить магазинам крупных торговых сетей работать в воскресенье. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион указал, что сейчас воскресенье вместо общения, которое бы укрепило семьи, используют для шопинга.

Илларион выступил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24". "Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье - это время, когда они в храм идут", - сообщил он.

В РПЦ предложили запретить торговлю по воскресеньям


Представитель РПЦ предположил, что одна из причин, по которым разрушается так много семей в России, заключается в том, что "у людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом. "Как раз воскресенье очень часто используется для шопинга", - указал он.

"Кроме того, здесь встает вопрос о людях, которые работают в этих организациях, ведь они лишаются возможности в воскресенье пойти в храм, побыть со своей семьей. И этот круглосуточный конвейер, который действует без выходных в течение всей недели, превращает людей в роботов. Идея вернуть людям воскресенье правильная", - полагает иерарх.

Интересно, что в качестве положительного примера Илларион привел страны Запада. По его словам, там ограничивают работу магазинов по воскресеньям, и это "оказывает благотворное действие на людей". Он утверждает, что там люди перестроились, и "воскресенье оставляют для Церкви и семьи".

Ранее стало известно, что рабочая группа комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике готовит законопроект, который предлагает, в частности, запретить магазинам крупных ритейлеров работать круглосуточно, а также работать в воскресенье.

В Федеральной антимонопольной службе в связи с этим заявили, что рыночное регулирование приоритетнее административных мер, а вопрос об ограничении работы магазинов крупных ритейлеров в настоящее время не актуален.



http://www.newsru.com/religy/06may2017/rpcshopping.html



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