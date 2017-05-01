В РПЦ предложили запретить торговлю по воскресеньям





Илларион выступил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24". "Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье - это время, когда они в храм идут", - сообщил он.







Представитель РПЦ предположил, что одна из причин, по которым разрушается так много семей в России, заключается в том, что "у людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом. "Как раз воскресенье очень часто используется для шопинга", - указал он.



"Кроме того, здесь встает вопрос о людях, которые работают в этих организациях, ведь они лишаются возможности в воскресенье пойти в храм, побыть со своей семьей. И этот круглосуточный конвейер, который действует без выходных в течение всей недели, превращает людей в роботов. Идея вернуть людям воскресенье правильная", - полагает иерарх.



Интересно, что в качестве положительного примера Илларион привел страны Запада. По его словам, там ограничивают работу магазинов по воскресеньям, и это "оказывает благотворное действие на людей". Он утверждает, что там люди перестроились, и "воскресенье оставляют для Церкви и семьи".



Ранее стало известно, что рабочая группа комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике готовит законопроект, который предлагает, в частности, запретить магазинам крупных ритейлеров работать круглосуточно, а также работать в воскресенье.



В Федеральной антимонопольной службе в связи с этим заявили, что рыночное регулирование приоритетнее административных мер, а вопрос об ограничении работы магазинов крупных ритейлеров в настоящее время не актуален.







http://www.newsru.com/religy/06may2017/rpcshopping.html В Русской православной церкви считают разумным предложение запретить магазинам крупных торговых сетей работать в воскресенье. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион указал, что сейчас воскресенье вместо общения, которое бы укрепило семьи, используют для шопинга.Илларион выступил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24". "Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье - это время, когда они в храм идут", - сообщил он.Представитель РПЦ предположил, что одна из причин, по которым разрушается так много семей в России, заключается в том, что "у людей совершенно не остается времени для того, чтобы просто побыть друг с другом. "Как раз воскресенье очень часто используется для шопинга", - указал он."Кроме того, здесь встает вопрос о людях, которые работают в этих организациях, ведь они лишаются возможности в воскресенье пойти в храм, побыть со своей семьей. И этот круглосуточный конвейер, который действует без выходных в течение всей недели, превращает людей в роботов. Идея вернуть людям воскресенье правильная", - полагает иерарх.Интересно, что в качестве положительного примера Илларион привел страны Запада. По его словам, там ограничивают работу магазинов по воскресеньям, и это "оказывает благотворное действие на людей". Он утверждает, что там люди перестроились, и "воскресенье оставляют для Церкви и семьи".Ранее стало известно, что рабочая группа комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике готовит законопроект, который предлагает, в частности, запретить магазинам крупных ритейлеров работать круглосуточно, а также работать в воскресенье.В Федеральной антимонопольной службе в связи с этим заявили, что рыночное регулирование приоритетнее административных мер, а вопрос об ограничении работы магазинов крупных ритейлеров в настоящее время не актуален.http://www.newsru.com/religy/06may2017/rpcshopping.html