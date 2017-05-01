Почему женщины нуждаются в молочных продуктах: риски безмолочной диеты | здоровье, медицина, лечение





Безмолочные диеты превратились в привычную причуду. В одном из исследований, проведенном Национальным обществом по остеопорозу, было установлено, что 1/5 часть молодых людей в возрасте до 25 лет исключили или сократили своё потребление молочных продуктов. Более половины этих молодых людей утверждают, что у них непереносимость молочных продуктов, но только 24 процента из них фактически подтвердили это медицинскими показателями.







Общество выразило обеспокоенность в связи с этой тенденцией. В то время, как у молодых людей есть способность справиться с нездоровыми привычками, их питание создаёт основу для их здоровья в последующие годы жизни. В течение первых двадцати лет важное значение имеет обеспечение здоровья костям.



Обеспокоенность общества связана с количеством кальция, которое большинство людей ежедневно получает из молочных продуктов. И мужчины и женщины, которые исключают из своего



Кальций



Хотя кальций может поступать из некоторых растительных источников, женщинам необходимо контролировать его потребление, если они хотят исключить молочные продукты. Чашка молока содержит около 300 миллиграммов кальция, что составляет примерно 1/3 рекомендуемой дневной нормы для молодой женщины. Те, кто исключают молочные продукты, будут нуждаться в обилии растительных источников, чтобы обеспечить тот же уровень кальция.



Опять же, женщины на безмолочной диете рискуют не получать достаточное количество кальция ежедневно. Этот дефицит кальция значительно увеличивает риск потери костной массы и остеопороза у женщин.



По данным Международного фонда по остеопорозу, остеопороз поражает более 200 миллионов женщин во всем мире, и фонд прогнозирует, что это число увеличится более чем на 200 процентов в течение следующих 30 лет.



Излишне говорить, что женщины, которые едят мало или вообще не потребляют молочные продукты, должны компенсировать необходимый кальций другими продуктами и витаминами. Они должны проконсультироваться с врачом об изменении их рациона и узнать дозировку витаминов для обеспечения собственной безопасности.



Витамин Д



Другим фактором безмолочных диет, который должны понимать женщины, является риск дефицита витамина Д. В настоящее время у 50 % людей, обследуемых врачами, присутствует данный дефицит. Эта заболеваемость будет только увеличиваться по мере того, как всё больше людей будут придерживаться безмолочной диеты.



Витамин Д не содержится в большинстве продуктов. Люди должны получать рекомендуемое количество через обогащенные продукты, витаминные добавки и солнечный свет.



Каждому человеку необходимо достаточное количество витамина Д для того, чтобы усваивать кальций. Однако женщинам, согласно последним исследованиям, этот витамин помогает в другом. В одном из исследований, проведенном в Массачусетском университете, было установлено, что женщины, у которых наблюдались наихудшие предменструальные симптомы, имели самые низкие уровни витамина Д и кальция.



Кроме того, во время одного небольшого итальянского исследования женщинам давали эти добавки за пять дней до их ожидаемых периодов. После нескольких месяцев приема витаминов эти женщины показали снижение ПМС более чем на 40 %, в отличие от тех, кто не принимал витамин Д.



Для молодых и женщин среднего возраста одна чашка молока содержит около половины рекомендованного количества витамина Д. Другие источники – это яйца и рыба. Если эти женщины выбирают безмолочную диету и не любят рыбу, им понадобятся витаминные добавки и пребывание на солнце, чтобы получать ежедневную дозу витаминов.



Проще говоря, женщины получают пользу от основных питательных веществ и витаминов, содержащихся в молочных продуктах. Женщины, увлекающиеся безмолочной диетой, должны понимать риски для своего здоровья, особенно недостаток кальция и витамина Д. Прежде, чем вычеркнуть эти целебные продукты из своего рациона, женщины должны подумать о том, какой хорошо сбалансированной диетой они их заменят. И только затем они могут наслаждаться преимуществами как молочных, так и немолочных продуктов, содержащих кальций и витамин Д.





foxnews

By Dr. Manny Alvarez

председатель отделения акушерства, гинекологии и репродуктивной науки

в Медицинском центре университета Хакенсака в Нью-Джерси

Перевод







- Женщины – эксперты по одновременному выполнению нескольких задач сразу, поэтому неудивительно, что некоторым удаётся втиснуть каждую модную диету в свою жизнь. Однако, не имея времени для тщательного изучения плюсов и минусов этих тенденций, это может быть опасным. Возьмем, например, решение жить без молочных продуктов.Безмолочные диеты превратились в привычную причуду. В одном из исследований, проведенном Национальным обществом по остеопорозу, было установлено, что 1/5 часть молодых людей в возрасте до 25 лет исключили или сократили своё потребление молочных продуктов. Более половины этих молодых людей утверждают, что у них непереносимость молочных продуктов, но только 24 процента из них фактически подтвердили это медицинскими показателями.Общество выразило обеспокоенность в связи с этой тенденцией. В то время, как у молодых людей есть способность справиться с нездоровыми привычками, их питание создаёт основу для их здоровья в последующие годы жизни. В течение первых двадцати лет важное значение имеет обеспечение здоровья костям.Обеспокоенность общества связана с количеством кальция, которое большинство людей ежедневно получает из молочных продуктов. И мужчины и женщины, которые исключают из своего рациона молочные продукты , начинают испытывать дефицит кальция, что приводит к другим проблемам со здоровьем. Каждый, кто придерживается безмолочной диеты, особенно женщины, должны убедиться, что они получают основные питательные вещества, такие как кальций, из других источников.Хотя кальций может поступать из некоторых растительных источников, женщинам необходимо контролировать его потребление, если они хотят исключить молочные продукты. Чашка молока содержит около 300 миллиграммов кальция, что составляет примерно 1/3 рекомендуемой дневной нормы для молодой женщины. Те, кто исключают молочные продукты, будут нуждаться в обилии растительных источников, чтобы обеспечить тот же уровень кальция.Опять же, женщины на безмолочной диете рискуют не получать достаточное количество кальция ежедневно. Этот дефицит кальция значительно увеличивает риск потери костной массы и остеопороза у женщин.По данным Международного фонда по остеопорозу, остеопороз поражает более 200 миллионов женщин во всем мире, и фонд прогнозирует, что это число увеличится более чем на 200 процентов в течение следующих 30 лет.Излишне говорить, что женщины, которые едят мало или вообще не потребляют молочные продукты, должны компенсировать необходимый кальций другими продуктами и витаминами. Они должны проконсультироваться с врачом об изменении их рациона и узнать дозировку витаминов для обеспечения собственной безопасности.Другим фактором безмолочных диет, который должны понимать женщины, является риск дефицита витамина Д. В настоящее время у 50 % людей, обследуемых врачами, присутствует данный дефицит. Эта заболеваемость будет только увеличиваться по мере того, как всё больше людей будут придерживаться безмолочной диеты.Витамин Д не содержится в большинстве продуктов. Люди должны получать рекомендуемое количество через обогащенные продукты, витаминные добавки и солнечный свет.Каждому человеку необходимо достаточное количество витамина Д для того, чтобы усваивать кальций. Однако женщинам, согласно последним исследованиям, этот витамин помогает в другом. В одном из исследований, проведенном в Массачусетском университете, было установлено, что женщины, у которых наблюдались наихудшие предменструальные симптомы, имели самые низкие уровни витамина Д и кальция.Кроме того, во время одного небольшого итальянского исследования женщинам давали эти добавки за пять дней до их ожидаемых периодов. После нескольких месяцев приема витаминов эти женщины показали снижение ПМС более чем на 40 %, в отличие от тех, кто не принимал витамин Д.Для молодых и женщин среднего возраста одна чашка молока содержит около половины рекомендованного количества витамина Д. Другие источники – это яйца и рыба. Если эти женщины выбирают безмолочную диету и не любят рыбу, им понадобятся витаминные добавки и пребывание на солнце, чтобы получать ежедневную дозу витаминов.Проще говоря, женщины получают пользу от основных питательных веществ и витаминов, содержащихся в молочных продуктах. Женщины, увлекающиеся безмолочной диетой, должны понимать риски для своего здоровья, особенно недостаток кальция и витамина Д. Прежде, чем вычеркнуть эти целебные продукты из своего рациона, женщины должны подумать о том, какой хорошо сбалансированной диетой они их заменят. И только затем они могут наслаждаться преимуществами как молочных, так и немолочных продуктов, содержащих кальций и витамин Д.foxnewsпредседатель отделения акушерства, гинекологии и репродуктивной наукив Медицинском центре университета Хакенсака в Нью-ДжерсиПеревод Адвентус







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