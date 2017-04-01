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Изменение климата изменило Арктику быстрее, чем ожидалось.

  
 
Вчера, 21:59 | Знамения природы
  
 
Признаки продолжают подтверждать, что изменение климата привело Арктику в новое состояние. Резкие температуры меняют сущность региона, таяние льда на суше и на море, вызывая более интенсивные лесные пожары, изменяя циркуляцию океана и таяние вечной мерзлоты.

В новом докладе фиксируются все эти изменения, и предупреждается, что даже если удастся сохранить глобальное потепление ниже целевого порога 2 градуса Цельсия, некоторые из этих изменений могут быть постоянными. Среди наиболее бедственных изменений находится исчезновение морского льда к 2030-м годам и увеличение таяния наземного льда, что поднимает уровень моря на более экстремальный уровень.

Результаты, опубликованные в «Анализе снега, воды, льда и вечной мерзлоты в Арктике» (SWIPA), показывают крайне неудовлетворительное состояние для региона. За минувшую зиму морской лёд немного отступил в Ноябре, что является редким случаем, и достиг рекордно низкого максимума третий год подряд. Температура была в среднем на 11 градусов по Фаренгейту выше нормы, что вызвано устойчивой мягкой погодой, которая чередовалась с периодами почти неслыханного тепла, когда температура достигала 50 градусов по Фаренгейту выше нормы.

Изменение климата изменило Арктику быстрее, чем ожидалось.

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Эта прошедшая зима является самой удручающей в череде странных лет, и доклад, подготовленный 90 арктическими экспертами, является первым в длинном ряду всё более мрачных предупреждений для региона с самым быстрым потеплением на планете. Если углеродное загрязнение не замедлить, районы Арктики могут потеплеть до колоссальных 16 градусов по Фаренгейту к 2050-м годам.

«С каждым годом становится всё более очевидным, что Арктика из той, какой мы её знаем, становится более тёплой, влажной и с более изменчивой средой, - пишут учёные.- Это преобразование имеет глубокие последствия для людей, ресурсов и экосистем во всём мире».

Морской лёд исчезает и к 2030-м годам может стать делом прошлого. Он исчезает во все сезоны года, но наиболее быстро в летние месяцы. Старые льды, которые десятилетиями составляли основу морского льда, также стремительно уменьшаются. Это оставляет новый лёд на его уровне, и повергает его таянию.

Новые исследования показывают, что среднее количество дней с ледяным покровом сократилось на 10-20 дней за десятилетие, начиная с 1979 года. В некоторых районах, таких как Баренцево море и Карское море, заметно ещё более невероятное ухудшение. Исчезновение морского льда означает, что более тёмные части океана поглощают больше солнечной энергии, ускоряя потепление в регионе.

Вот почему новый анализ показывает, что Арктика может остаться безо льда к лету 2030-го года. Арктика безо льда открыла бы новые судоходные маршруты, увеличивая загрязнение в слабом регионе. Это также откроет доступ к морской нефти и газу, что может вызвать конкуренцию за право обладания этими ресурсами.

Вечная мерзлота становится меньше. Арктическая почва вмещает до 50% мирового почвенного углерода. Повышение температуры способствует таянию вечной мерзлоты, заставляя её выделять часть углерода в атмосферу. До сих пор выброс углерода был относительно небольшим, но повышение температуры может быстро изменить ландшафт и ускорить таяние.

«Мы можем начать наблюдать повсеместное исчезновение вечной мерзлоты где – то в пределах 20-30 лет», - сказал эксперт по вечной мерзлоте в Университете Аляски Владимир Романовский.

Таяние вечной мерзлоты также представляет собой серьёзную проблему для экосистемы Арктики. Инфраструктура от Сибири до Аляски и Канады меняется, и дальнейшая оттепель будет только усугублять эти последствия.

Наземный лед исчезает, поднимая уровень моря и изменяя циркуляцию океана. Наибольшее влияние на земной шар оказывает таяние наземного льда из массивного ледникового щита Гренландии. Это самый большой массив наземного льда, и он тает с ускорением темпов с 2011 года.

В докладе SWIPA используются новые данные и результаты, чтобы откорректировать оценки повышения уровня моря, сделанные четыре года назад Межправительственной группой по изменению климата.

Если выбросы углерода продолжатся в соответствии с их нынешними тенденциями, возможно повышение уровня моря на 9 дюймов выше минимальной оценки.

Массовый приток пресной воды в Северный Ледовитый океан также изменяет циркуляцию океана и экологию региона. Исследователи наблюдали заметное замедление циркуляции в Северной Атлантике, поскольку холодная пресная вода с южной оконечности Гренландии служила барьером на пути течений, которые циркулируют в этом регионе. Это может привести к беспорядку с циркуляцией океана, а также погодными условиями, особенно в Европе.

Брайан Кан, Climate Central.
Перевод Адвентус




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