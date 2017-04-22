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  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Очень хорошая проповедь по книге "Христос в Псалмах"

  
   
 
Христос в псалмах.
Кому нужно богослужение? Почему псалмы есть, а мелодии до нас не дошли? Славить Бога тихо или громко?
Близненко В.А.

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