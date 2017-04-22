Очень хорошая проповедь по книге "Христос в Псалмах"

Христос в псалмах.

Кому нужно богослужение? Почему псалмы есть, а мелодии до нас не дошли? Славить Бога тихо или громко?

Близненко В.А.



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- Кому нужно богослужение? Почему псалмы есть, а мелодии до нас не дошли? Славить Бога тихо или громко?Близненко В.А.