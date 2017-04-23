Адвентистская Церковь принимает новую глобальную систему визуальной идентификации.





Высшее руководство Церкви Адвентистов Седьмого Дня проголосовало во вторник 11 апреля 2017 года за утверждение новой системы идентификации во время весенних совещаний, которые состоялись в штаб – квартире Церкви в Силвер – Спринг, штат Мэриленд.



Весенние встречи – это одно из двух ежегодных собраний мирового руководства Церкви. Другой ежегодный совет проводится в октябре.



20 – миллионная сильная Церковь АСД действует более чем в 200 странах и территориях по всему миру, проводя богослужения на более чем 900 языках, что делает практически невозможным создание сплоченной визуальной идентификации – что администраторы и церковные лидеры надеются изменить.







Тед Вильсон, президент всемирной Церкви АСД, заявил о важности такого единого подхода к визуальной идентификации Церкви как метода продвижения вперёд.



«На протяжении всей нашей плодотворной истории у нас, тем не менее, не было единой стратегии того, как представить эту весть на тысячах разных визуальных материалах, которые мы создаем каждую неделю, - сказал



Используя новый шрифт «Advent Sans», новая визуальная идентичность функциональна и последовательна на каждом языке, где присутствует Церковь. Используя «Advent Sans», название Церкви АСД может быть написано на 91 языке. Руководители проектов надеются, что к 2020 году это число вырастет до 200.



Ещё одно изменение – это цветовая схема логотипа. Поскольку Церковь АСД включает множество культур и стилей дизайна, было установлено, что она неэффективна и требует больших затрат, чтобы рекомендовать её как универсальную систему цветов. Это означает, что местные дизайнеры и церковные лидеры смогут выбирать, что лучше всего подходит для их региона. Рекомендации включают исходные цветовые оттенки, и отдел по связям всемирной Церкви АСД готов распространять их по мере необходимости в различных регионах.



«Мы хотели, чтобы этот новый дизайн специально включал наши убеждения, - говорит Вильям Коста младший, директор по связям Церкви АСД. – Эта новая особенность дизайна отражает важность творения и субботы как седьмого дня для адвентистов седьмого дня».



Учитывая это, одним из самых больших изменений в новой системе идентификации является Creation Grid. «The Creation Grid» представляет собой шаблон дизайна, состоящий из семи столбцов. Это позволяет дизайнерам создавать то, что они хотят, на шести колонках их дизайна. Седьмая колонка, названная как колонка Субботы, специально разработана для того, чтобы отличаться от остальной части дизайна.



«Можете ли вы представить, что мы можем быть все визуально едины? Не только на нескольких языках, но и на всех языках, на которых говорят 7,5 миллиардов людей на планете, - сказал Сэм Невес, заместитель директора по связям всемирной Церкви АСД. «The Creation Grid» даёт каждому дизайнеру свободу общаться в их контексте и быть связанными с глобальным движением АСД. Мы считаем, что это действительно вдохновляющая идея, которая действительно позволит нам выполнить нашу миссию».



Церковь АСД примет более всеобъемлющую и динамичную систему руководящих принципов, которую вы можете увидеть на сайте identity.adventist.org.



Этот процесс будет продолжать приспосабливаться к новым разработкам и технологиям и будет находиться под контролем отдела по связям всемирной Церкви АСД.



adventist.org

Перевод







- Название Церкви может быть написано на 91 языке новым шрифтом «Advent Sans».Высшее руководство Церкви Адвентистов Седьмого Дня проголосовало во вторник 11 апреля 2017 года за утверждение новой системы идентификации во время весенних совещаний, которые состоялись в штаб – квартире Церкви в Силвер – Спринг, штат Мэриленд.Весенние встречи – это одно из двух ежегодных собраний мирового руководства Церкви. Другой ежегодный совет проводится в октябре.20 – миллионная сильная Церковь АСД действует более чем в 200 странах и территориях по всему миру, проводя богослужения на более чем 900 языках, что делает практически невозможным создание сплоченной визуальной идентификации – что администраторы и церковные лидеры надеются изменить.Тед Вильсон, президент всемирной Церкви АСД, заявил о важности такого единого подхода к визуальной идентификации Церкви как метода продвижения вперёд.«На протяжении всей нашей плодотворной истории у нас, тем не менее, не было единой стратегии того, как представить эту весть на тысячах разных визуальных материалах, которые мы создаем каждую неделю, - сказал Тед Вильсон . - Наши церкви, пасторы и организации долгое время пытались выделиться, потому что иногда трудно объяснить людям, что мы все едины, - что все мы принадлежим к одному и тому же телу».Используя новый шрифт «Advent Sans», новая визуальная идентичность функциональна и последовательна на каждом языке, где присутствует Церковь. Используя «Advent Sans», название Церкви АСД может быть написано на 91 языке. Руководители проектов надеются, что к 2020 году это число вырастет до 200.Ещё одно изменение – это цветовая схема логотипа. Поскольку Церковь АСД включает множество культур и стилей дизайна, было установлено, что она неэффективна и требует больших затрат, чтобы рекомендовать её как универсальную систему цветов. Это означает, что местные дизайнеры и церковные лидеры смогут выбирать, что лучше всего подходит для их региона. Рекомендации включают исходные цветовые оттенки, и отдел по связям всемирной Церкви АСД готов распространять их по мере необходимости в различных регионах.«Мы хотели, чтобы этот новый дизайн специально включал наши убеждения, - говорит Вильям Коста младший, директор по связям Церкви АСД. – Эта новая особенность дизайна отражает важность творения и субботы как седьмого дня для адвентистов седьмого дня».Учитывая это, одним из самых больших изменений в новой системе идентификации является Creation Grid. «The Creation Grid» представляет собой шаблон дизайна, состоящий из семи столбцов. Это позволяет дизайнерам создавать то, что они хотят, на шести колонках их дизайна. Седьмая колонка, названная как колонка Субботы, специально разработана для того, чтобы отличаться от остальной части дизайна.«Можете ли вы представить, что мы можем быть все визуально едины? Не только на нескольких языках, но и на всех языках, на которых говорят 7,5 миллиардов людей на планете, - сказал Сэм Невес, заместитель директора по связям всемирной Церкви АСД. «The Creation Grid» даёт каждому дизайнеру свободу общаться в их контексте и быть связанными с глобальным движением АСД. Мы считаем, что это действительно вдохновляющая идея, которая действительно позволит нам выполнить нашу миссию».Церковь АСД примет более всеобъемлющую и динамичную систему руководящих принципов, которую вы можете увидеть на сайте identity.adventist.org.Этот процесс будет продолжать приспосабливаться к новым разработкам и технологиям и будет находиться под контролем отдела по связям всемирной Церкви АСД.adventist.orgПеревод Адвентус