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  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Названа самая большая проблема в питании современного человека

  
   
 
Сахар — это самая большая проблема в питании современного человека. Его добавляют практически во все обработанные продукты, а это значит, что человек потребляет огромное количество сахара. Ученые доказали, что он вызывает огромное количества заболеваний. После того, как мы съели продукты с сахаром, мозг отдает сигнал, что хочет еще. Чем больше сахара, тем хуже реагирует нервная система, а значит, доза должна быть увеличена. Были проведены испытания на грызунах, и со временем у тех наблюдалась «сахарная ломка». По сути это своего рода сахарозависимость. Самое страшное, что потребление сахара провоцирует возникновение многих болезней, пишут Новости Ю.



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