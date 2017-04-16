Адвентистская молодежь из нескольких городов Донбасса провела в Макеевке «46 часов с Богом»

Долгожданное событие для молодежи Восточной миссии Церкви адвентистов седьмого дня состоялось с 31 марта по 2 апреля. В городе Макеевке Донецкой области проходила молодежная библейская конференция под названием «46 часов с Богом», которая собрала 80 человек. Под одной крышей встретились молодые люди из Антрацита, Амвросиевки, Красного Луча, Докучаевска, Иловайска, Горловки, Донецка, Харцызска, Славянска, Зуевки, Дружковки, Луганска и Макеевки. Прибытие участников конференции началось еще в пятницу, последние гости разъехались воскресным вечером. Большой молитвенный дом общины давно не принимал такого количества молодых людей, поэтому прием получился очень теплым и радостным. Программа мероприятия была насыщена проповедями, размышлениями на духовные темы и различными семинарами. В качестве наставников молодежи выступили служители Сергей Беда, Олег Гниденко, Руслан Демчунь, Александр Ващинин, Олег Карпинский, Алексей Чичин и Дмитрий Сорочан. Семинары на волнующие участников вопросы провели молодежный лидер Восточной миссии Александр Ткаченко, а также руководитель миссии Лев Вертыло. Конференция началась со знакомства участников, рассказов о городах и церквях Донбасса. Особенно запомнилась встреча субботы, которая прошла при свечах и сопровождалась пением псалмов. Молитвенный дом на утреннем субботнем богослужении был полностью заполнен. Утром размышлением над Священным Писанием делился представитель отдела молодежного служения из Евро-Азиатского отделения всемирной Адвентистской церкви. Во второй половине дня молодежь приняла участие в игровом квесте по библейским текстам, а вечером происходило творческое представление городов-участников. Воскресный день был посвящен ответам служителей церкви на вопросы, задаваемые молодыми людьми. Конференция оставила у участников и организаторов хорошие впечатления и воспоминания, помогла найти новых друзей, а также встретиться единоверцам, которые в силу обстоятельств давно не виделись. И, обсуждая планы дальнейших встреч, представители практически всех городов, представленных на конференции, высказались о готовности принять следующую встречу на своей территории.