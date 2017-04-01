Как обет безбрачия стал обязателен для священников? | Христианские новости





Обет безбрачия священников – целибат, или, скорее, его отсутствие, находится в новостях. В интервью одной немецкой газете «Die Zeit» 8 марта 2017 года Папа Франциск предложил обсудить традицию безбрачия в католической церкви в свете растущего дефицита священников в сельских районах, особенно в Южной Америке.



Христианское







Происхождение христианского безбрачия.



Одной из удивительных и отличительных черт раннего христианства является восхваление безбрачия – практика воздержания от всех сексуальных отношений – как образцовый способ продемонстрировать свою веру.



Учитывая происхождение христианства на основании палестинского иудаизма первого века, вряд ли было возможно, чтобы новая религия проявила уважение к безбрачию. Иудаизм ценил семейную жизнь, и многие ритуальные обряды были сосредоточены на семье.



Но ранние христианские Евангелия, повествующие о жизни Иисуса Христа в начале первого века, никогда не упоминали о возможной Его жене – факт, который породил дикие спекуляции в романах, фильмах и сенсационных новостях. И апостол Павел, еврейский обращённый, чьи письма являются самыми ранними книгами, содержащимися в Новом Завете, подразумевает, что он сам не был женат, когда писал в самые ранние общины.



Истории этих основоположников, однако, не объясняют возникновения учения об аскетизме – поста, отказа от имущества, одиночества и, в конечном счете, священническое безбрачие.



К третьему и четвертому векам нашей эры христианские писатели начали поднимать вопрос о безбрачии и аскетизме. Они делали это, указывая на Иисуса и Павла как на образцы аскетической жизни, а также тщательно интерпретируя Писания в поддержку практики безбрачия.



Влияние греко- римской философии.



Христианство развивалось в сложном мире греко- римского разнообразия, включая иудаизм, а также различные греко- римские религиозные движения. От иудаизма христианство унаследовало монотеистические идеи, кодексы этического поведения, ритуальные практики, такие как пост, и высокое уважение к авторитету Писания.



Из греко- римских философий христианские писатели переняли идеалы самоконтроля и самоизоляции, отшельничества. Дисциплина и самоконтроль означают контроль над своими эмоциями, мыслями, поведением, а также, в некоторых случаях, пристальное внимание к тому, что ты ешь и пьёшь, как привязан к своему имуществу и контроль сексуальных желаний.



На протяжении нескольких столетий христианские писатели – в большинстве случаев церковные лидеры – брали моральные и библейские идеалы из иудаизма и связывали их с греко- римскими философскими идеалами самоконтроля, чтобы спорить о преимуществах безбрачия.



Одновременно, и даже ещё раньше, христиане считали себя преследуемым меньшинством. Это означало, что они могли доказать свою веру только одним способом, будучи твердыми во время преследования.



Эта ситуация изменилась, когда римский император Константин обратился в христианство в четвёртом веке и издал Указ о толерантности для всех религий. Теперь христианам пришлось переоценить свою самоидентификацию. И они всё больше направляли своё внимание на страдания, аскетизм и безбрачие, на образование монастырей, где группы мужчин или женщин могли жить в безбрачии, молитве и ручном труде.



Но какое отношение это имеет к священникам?



Хотя христианское духовенство, такое как епископы и дьяконы, начинают появляться в течение первых ста лет в ранних христианских общинах, священники появляются как христианские лидеры намного позже. Священники стали рукоположенными священниками, которым поручались ритуалы совершения обрядов, такие как Евхаристия или Вечеря Господня, также известные как Причастие.



А что по поводу их безбрачия? Даже здесь свидетельства неясны и позднее. Появляются сведения о том, что некоторые епископы Никейского собора, созванного императором Константином в 325 году н.э. по поводу проблемы ересей, утверждали о последовательной практике безбрачия священников. Это, однако, было отклонено по рассмотрению этого вопроса собором. Дебаты возобновились спустя пару сотен лет, но все еще без единодушного согласия.



Со временем безбрачие священников стало серьёзным поводом для разногласий между православной и западной католической церковью и способствовало возникновению Великого раскола между ними в 1054 году н.э. Папа Григорий VII попытался узаконить безбрачие священников, но эта практика широко оспаривалась православными христианами восточного средиземноморского мира.



Пять веков спустя этот вопрос вновь оказался на переднем фланге дебатов, когда он стал важным фактором в протестантском отделении от католицизма в период Реформации.



Учитывая это широко распространенное несогласие по поводу требования о том, чтобы священники были холостяками, неудивительно, что даже в рамках римского католицизма всегда существовали исключения из правил. Например, существуют католические священники, которые женаты, так как они обратились в католичество из других христианских конфессий.



Таким образом, слова Папы Франциска об открытой дискуссии могут привести к драматическим изменениям? Возможно, нет. На мой взгляд, маловероятно, чтобы мы увидели резкое изменение политики или практики.



Но последние события ещё раз подчеркивают неизменную особенность мировых религий: они являются движущей силой социальных и культурных институтов, которая умудряется охватить как доктринальные учения, так и разнообразные практики и убеждения.



Ким Хейнс – Эйтцен, профессор раннего христианства, Корнельский университет.

Перевод













- Как обет безбрачия стал обязателен для священников?Обет безбрачия священников – целибат, или, скорее, его отсутствие, находится в новостях. В интервью одной немецкой газете «Die Zeit» 8 марта 2017 года Папа Франциск предложил обсудить традицию безбрачия в католической церкви в свете растущего дефицита священников в сельских районах, особенно в Южной Америке.Христианское безбрачие , как монахов, так и священнослужителей, имеет долгую скандальную историю. Как ученый, изучающий раннее христианство, я считаю важным подчеркнуть тот факт, что католическое безбрачие никогда не практиковалось однозначно и, по сути, является поздним развитием церковной практики.Одной из удивительных и отличительных черт раннего христианства является восхваление безбрачия – практика воздержания от всех сексуальных отношений – как образцовый способ продемонстрировать свою веру.Учитывая происхождение христианства на основании палестинского иудаизма первого века, вряд ли было возможно, чтобы новая религия проявила уважение к безбрачию. Иудаизм ценил семейную жизнь, и многие ритуальные обряды были сосредоточены на семье.Но ранние христианские Евангелия, повествующие о жизни Иисуса Христа в начале первого века, никогда не упоминали о возможной Его жене – факт, который породил дикие спекуляции в романах, фильмах и сенсационных новостях. И апостол Павел, еврейский обращённый, чьи письма являются самыми ранними книгами, содержащимися в Новом Завете, подразумевает, что он сам не был женат, когда писал в самые ранние общины.Истории этих основоположников, однако, не объясняют возникновения учения об аскетизме – поста, отказа от имущества, одиночества и, в конечном счете, священническое безбрачие.К третьему и четвертому векам нашей эры христианские писатели начали поднимать вопрос о безбрачии и аскетизме. Они делали это, указывая на Иисуса и Павла как на образцы аскетической жизни, а также тщательно интерпретируя Писания в поддержку практики безбрачия.Христианство развивалось в сложном мире греко- римского разнообразия, включая иудаизм, а также различные греко- римские религиозные движения. От иудаизма христианство унаследовало монотеистические идеи, кодексы этического поведения, ритуальные практики, такие как пост, и высокое уважение к авторитету Писания.Из греко- римских философий христианские писатели переняли идеалы самоконтроля и самоизоляции, отшельничества. Дисциплина и самоконтроль означают контроль над своими эмоциями, мыслями, поведением, а также, в некоторых случаях, пристальное внимание к тому, что ты ешь и пьёшь, как привязан к своему имуществу и контроль сексуальных желаний.На протяжении нескольких столетий христианские писатели – в большинстве случаев церковные лидеры – брали моральные и библейские идеалы из иудаизма и связывали их с греко- римскими философскими идеалами самоконтроля, чтобы спорить о преимуществах безбрачия.Одновременно, и даже ещё раньше, христиане считали себя преследуемым меньшинством. Это означало, что они могли доказать свою веру только одним способом, будучи твердыми во время преследования.Эта ситуация изменилась, когда римский император Константин обратился в христианство в четвёртом веке и издал Указ о толерантности для всех религий. Теперь христианам пришлось переоценить свою самоидентификацию. И они всё больше направляли своё внимание на страдания, аскетизм и безбрачие, на образование монастырей, где группы мужчин или женщин могли жить в безбрачии, молитве и ручном труде.Хотя христианское духовенство, такое как епископы и дьяконы, начинают появляться в течение первых ста лет в ранних христианских общинах, священники появляются как христианские лидеры намного позже. Священники стали рукоположенными священниками, которым поручались ритуалы совершения обрядов, такие как Евхаристия или Вечеря Господня, также известные как Причастие.А что по поводу их безбрачия? Даже здесь свидетельства неясны и позднее. Появляются сведения о том, что некоторые епископы Никейского собора, созванного императором Константином в 325 году н.э. по поводу проблемы ересей, утверждали о последовательной практике безбрачия священников. Это, однако, было отклонено по рассмотрению этого вопроса собором. Дебаты возобновились спустя пару сотен лет, но все еще без единодушного согласия.Со временем безбрачие священников стало серьёзным поводом для разногласий между православной и западной католической церковью и способствовало возникновению Великого раскола между ними в 1054 году н.э. Папа Григорий VII попытался узаконить безбрачие священников, но эта практика широко оспаривалась православными христианами восточного средиземноморского мира.Пять веков спустя этот вопрос вновь оказался на переднем фланге дебатов, когда он стал важным фактором в протестантском отделении от католицизма в период Реформации.Учитывая это широко распространенное несогласие по поводу требования о том, чтобы священники были холостяками, неудивительно, что даже в рамках римского католицизма всегда существовали исключения из правил. Например, существуют католические священники, которые женаты, так как они обратились в католичество из других христианских конфессий.Таким образом, слова Папы Франциска об открытой дискуссии могут привести к драматическим изменениям? Возможно, нет. На мой взгляд, маловероятно, чтобы мы увидели резкое изменение политики или практики.Но последние события ещё раз подчеркивают неизменную особенность мировых религий: они являются движущей силой социальных и культурных институтов, которая умудряется охватить как доктринальные учения, так и разнообразные практики и убеждения., профессор раннего христианства, Корнельский университет.Перевод Адвентус





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