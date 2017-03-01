Действительно ли коллаген – это рецепт молодости? | здоровье, медицина, лечение





Подвиньтесь, протеиновые батончики! Привет, батончики коллагеновые?



Коллаген, получаемый из костей, хрящей и кожи животных (включая коров, цыплят и рыб), становится всё более популярным. Это отчасти объясняется продвижением диеты Палео, которая предлагает питание по принципу «от носа до хвоста», или потребление не только мяса животных. Коллаген продается в порошкообразной форме, а также используется в дорогих протеиновых батончиках, напитках и косметических масках. Так что же такое коллаген? Или это – раздутая тенденция, не стоящая ваших с трудом заработанных денег? Вот это нам и нужно знать.







Коллаген встречается не только у животных. Мы производим его и в наших телах. На самом деле, это самый распространенный белок в организме человека и главный компонент соединительной ткани. Он находится в наших костях, сухожилиях, связках, волосах, коже, органах, мышцах и кровеносных сосудах.



Наши тела производят коллаген из аминокислот, которые мы потребляем в богатых белками продуктах. Исследования показывают, что другие питательные вещества также участвуют в производстве коллагена, включая медь и витамины А и С, а также растительные пигменты, называемые антицианидинами, которые содержатся в темно-красных, фиолетовых и голубых продуктах (таких как черника, ежевика и малина).



С возрастом мы производим меньше



Ответ не так прост. Некоторые эксперты говорят, что когда вы едите коллаген, он просто усваивается, как аминокислота. Другими словами, потребление коллагена ничем не отличается от употребления других продуктов, богатых белками.



Но дело в том, что мы мало знаем об употреблении коллагена, который поставляется в виде порошка и батончиков, так как исследования по этому вопросу не проводились. И большинство исследований, которые действительно существуют, сосредоточены на добавках.



В одном исследовании, проведенном в 2014 году, было рассмотрено влияние гидролизата коллагена на женскую кожу. Шестьдесят девять участников в возрасте от 35 лет до 55 лет были распределены на две группы: одна группа принимала дозу один раз в день в течение восьми недель, а вторая принимала плацебо. Первая группа испытала большее улучшение эластичности кожи по сравнению с группой плацебо. И через месяц последствия были статистически значимыми среди пожилых женщин. (Не было заметных различий, когда речь шла о влажности кожи).



В другом исследовании было рассмотрено влияние гидролизата коллагена на боли в суставах, связанных с фитнесом. В исследовании приняли участие 147 спортсменов, как мужчин, так и женщин. Половина из них принимали жидкую формулу, содержащую гидролизат коллагена, а другая половина принимали жидкое плацебо. Через 24 недели исследователи обнаружили, что у группы, принимающей гидролизат коллагена, боли в суставах в состоянии покоя, при ходьбе, поднятии и переноске предметов были меньше по сравнению с группой, принимающей плацебо.



Но вы получите подобные результаты, добавив коллагеновый порошок к утреннему коктейлю вместо, скажем, сывороточного протеинового порошка? Или если вы перейдете с протеинового батончика на яичном протеине на коллагеновый порошок? И может ли коллаген также уменьшать целлюлит и растяжки, улучшать здоровье кишечника, делать волосы здоровее, а также улучшать сон и способствовать потере веса, подобно тому, как этому помогают многие здоровые продукты питания?



Это сложно понять. Анекдотично, но я видела отзывы он-лайн от людей, которые говорят, что ежедневный прием продуктов с коллагеном привел к улучшению их волос и кожи. Другие же пишут, что они так и не увидели и не ощутили никаких результатов.



Отсутствие исследований также затрудняет прогнозирование потенциальных побочных эффектов. В одном исследовании у людей с ревматоидным артритом сравнивали эффект куриного коллагена с эффектом препаратов, обычно используемых для лечения ревматоидного артрита. Наблюдаемые побочные эффекты включали расстройство пищеварения и головокружение. Неизвестно, появятся ли подобные симптомы у людей, которые потребляют коллагеновый порошок.



Мне очень хочется увидеть больше опубликованных исследований, особенно изучающих форму и количество коллагена, которые в настоящее время встречаются в модных продуктах, и сравнить их с плацебо и другими формами диетического белка. До тех пор я советую моим клиентам не полагаться на коллаген как на чудо-пищу. Для преимущества красоты, общего здоровья, здоровья кишечника вы нанесёте большой удар по своему кошельку, постоянно употребляя все эти модные продукты. А это значит, что вы очень сократите объем потребления действительно необходимых продуктов питания, таких как овощи, растительные жиры (авокадо, орехи, семена), специи, полезные углеводы из фруктов, цельных зерен, бобовых и крахмалистых овощей (сладкий картофель и тыква). Питаясь вышеперечисленными продуктами, вы обеспечите себе широкий спектр питательных веществ, здоровый баланс витаминов и микроэлементов, множество антиоксидантов и природных противовоспалительных соединений.



Новые тенденции – это весело. Но постоянно есть чистую, здоровую пищу – это проверенный и здоровый подход к здоровому образу жизни.



Синтия Сасс – диетолог со степенью магистра в области науки о питании и общественного здравоохранения.

Перевод Последняя диетическая мода утверждает, что коллаген улучшает здоровье вашей кожи, волос, ногтей, суставов и многое другое.Подвиньтесь, протеиновые батончики! Привет, батончики коллагеновые?Коллаген, получаемый из костей, хрящей и кожи животных (включая коров, цыплят и рыб), становится всё более популярным. Это отчасти объясняется продвижением диеты Палео, которая предлагает питание по принципу «от носа до хвоста», или потребление не только мяса животных. Коллаген продается в порошкообразной форме, а также используется в дорогих протеиновых батончиках, напитках и косметических масках. Так что же такое коллаген? Или это – раздутая тенденция, не стоящая ваших с трудом заработанных денег? Вот это нам и нужно знать.Коллаген встречается не только у животных. Мы производим его и в наших телах. На самом деле, это самый распространенный белок в организме человека и главный компонент соединительной ткани. Он находится в наших костях, сухожилиях, связках, волосах, коже, органах, мышцах и кровеносных сосудах.Наши тела производят коллаген из аминокислот, которые мы потребляем в богатых белками продуктах. Исследования показывают, что другие питательные вещества также участвуют в производстве коллагена, включая медь и витамины А и С, а также растительные пигменты, называемые антицианидинами, которые содержатся в темно-красных, фиолетовых и голубых продуктах (таких как черника, ежевика и малина).С возрастом мы производим меньше коллагена , что приводит к морщинам, провисанию кожи и ослаблению суставов. Определённые факторы образа жизни также препятствуют производству коллагена, включая потребление избыточного количества сахара и алкоголя, солнечного света и курение. Теперь вы можете удивиться: если ваше тело производит коллаген, какая же польза от еды?Ответ не так прост. Некоторые эксперты говорят, что когда вы едите коллаген, он просто усваивается, как аминокислота. Другими словами, потребление коллагена ничем не отличается от употребления других продуктов, богатых белками.Но дело в том, что мы мало знаем об употреблении коллагена, который поставляется в виде порошка и батончиков, так как исследования по этому вопросу не проводились. И большинство исследований, которые действительно существуют, сосредоточены на добавках.В одном исследовании, проведенном в 2014 году, было рассмотрено влияние гидролизата коллагена на женскую кожу. Шестьдесят девять участников в возрасте от 35 лет до 55 лет были распределены на две группы: одна группа принимала дозу один раз в день в течение восьми недель, а вторая принимала плацебо. Первая группа испытала большее улучшение эластичности кожи по сравнению с группой плацебо. И через месяц последствия были статистически значимыми среди пожилых женщин. (Не было заметных различий, когда речь шла о влажности кожи).В другом исследовании было рассмотрено влияние гидролизата коллагена на боли в суставах, связанных с фитнесом. В исследовании приняли участие 147 спортсменов, как мужчин, так и женщин. Половина из них принимали жидкую формулу, содержащую гидролизат коллагена, а другая половина принимали жидкое плацебо. Через 24 недели исследователи обнаружили, что у группы, принимающей гидролизат коллагена, боли в суставах в состоянии покоя, при ходьбе, поднятии и переноске предметов были меньше по сравнению с группой, принимающей плацебо.Но вы получите подобные результаты, добавив коллагеновый порошок к утреннему коктейлю вместо, скажем, сывороточного протеинового порошка? Или если вы перейдете с протеинового батончика на яичном протеине на коллагеновый порошок? И может ли коллаген также уменьшать целлюлит и растяжки, улучшать здоровье кишечника, делать волосы здоровее, а также улучшать сон и способствовать потере веса, подобно тому, как этому помогают многие здоровые продукты питания?Это сложно понять. Анекдотично, но я видела отзывы он-лайн от людей, которые говорят, что ежедневный прием продуктов с коллагеном привел к улучшению их волос и кожи. Другие же пишут, что они так и не увидели и не ощутили никаких результатов.Отсутствие исследований также затрудняет прогнозирование потенциальных побочных эффектов. В одном исследовании у людей с ревматоидным артритом сравнивали эффект куриного коллагена с эффектом препаратов, обычно используемых для лечения ревматоидного артрита. Наблюдаемые побочные эффекты включали расстройство пищеварения и головокружение. Неизвестно, появятся ли подобные симптомы у людей, которые потребляют коллагеновый порошок.Мне очень хочется увидеть больше опубликованных исследований, особенно изучающих форму и количество коллагена, которые в настоящее время встречаются в модных продуктах, и сравнить их с плацебо и другими формами диетического белка. До тех пор я советую моим клиентам не полагаться на коллаген как на чудо-пищу. Для преимущества красоты, общего здоровья, здоровья кишечника вы нанесёте большой удар по своему кошельку, постоянно употребляя все эти модные продукты. А это значит, что вы очень сократите объем потребления действительно необходимых продуктов питания, таких как овощи, растительные жиры (авокадо, орехи, семена), специи, полезные углеводы из фруктов, цельных зерен, бобовых и крахмалистых овощей (сладкий картофель и тыква). Питаясь вышеперечисленными продуктами, вы обеспечите себе широкий спектр питательных веществ, здоровый баланс витаминов и микроэлементов, множество антиоксидантов и природных противовоспалительных соединений.Новые тенденции – это весело. Но постоянно есть чистую, здоровую пищу – это проверенный и здоровый подход к здоровому образу жизни.– диетолог со степенью магистра в области науки о питании и общественного здравоохранения.Перевод Адвентус







Другие новости:

Что вы должны знать о хлорофилле. Важнейшие открытия о питании 2016 года. Пробиотики могут быть пустой тратой денег. Овощи и фрукты способны быстро изменить самочувствие в лучшую сторону Какая еда полезна? Еда перед сном способствует набиранию веса, но что, если вы на самом деле г ... Зачем и как получать больше антиоксидантов в вашем рационе? Всего одно яйцо в день может снизить риск развития инсульта





Напечатать 19 |



