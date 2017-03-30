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Субботняя школа. Личность Петра. 1

  
   
 
Субботняя школа. Личность Петра. 1
От Симона к камню, от камня к столпу. Почему Иисус переименовал Петра ДО, а не ПОСЛЕ? Какие бывают личности? Особенности личности Петра. Иисус камень, Петр камень, мы камни.
Близненко В.А.

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