Субботняя школа. Личность Петра. 1

От Симона к камню, от камня к столпу. Почему Иисус переименовал Петра ДО, а не ПОСЛЕ? Какие бывают личности? Особенности личности Петра. Иисус камень, Петр камень, мы камни.

Близненко В.А.



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- От Симона к камню, от камня к столпу. Почему Иисус переименовал Петра ДО, а не ПОСЛЕ? Какие бывают личности? Особенности личности Петра. Иисус камень, Петр камень, мы камни.Близненко В.А.Статья по теме: