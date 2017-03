Тренируйте ваш мозг, чтобы вам не нужны были очки для чтения. | здоровье, медицина, лечение





Возрастающая сложность чтения мелкого шрифта, которая начинается в среднем возрасте, называется пресбиопией или старческой дальнозоркостью, от греческих слов «старый мужчина» и «глаз». Это чрезвычайно распространено, и, несмотря на греческую этимологию, женщины страдают от этого тоже. Каждые пять лет средний взрослый старше 30 лет теряет способность видеть другую линию на таблице для проверки зрения, используемой в кабинетах офтальмологов.







К 45 годам дальнозоркость поражает приблизительно 83% взрослых. В возрасте старше 50 лет это почти у каждого. Именно поэтому мои друзья среднего возраста начинают приспосабливаться к очкам и линзам. Конечно, есть сторонники, которые просматривают свои телефоны и газеты на расстоянии вытянутой руки, чтобы разобрать слова.



Мне 45 лет. Мне пока не нужно корректировать своё зрение из-за дальнозоркости, но я могу сказать, что это приближается. Я могу с легкостью прочитать печатное издание The New York Times, но чтобы читать текст с несколько меньшим шрифтом, я должен напрягаться. И я предполагал, что в любое время мой офтальмолог предложит мне бифокальные очки.



Но затем я провёл месячный интенсивный курс тренировки моего мозга, чтобы исправить то, что мои глазные мышцы не могут контролировать. Об этом рассказывается в новостных СМИ, и, возможно, вы слышали об этом. Он основан на перцептивном обучении, улучшении визуальной производительности в результате упорных тренировок на конкретных изображениях. Некоторые эксперты выразили скептицизм в отношении того, что это может работать, но ряд исследований свидетельствует о том, что это может улучшить остроту зрения, контрастную чувствительность и скорость чтения.



Обучение предполагает просмотр изображений под названием «Gabor patch» в разных вариантах. Пятна Габора оптимально стимулируют часть мозга, ответственную за зрение. Большая часть обучения включает попытки рассмотреть пятна Габора, расположенные между близко расположенными отвлекающими изображениями. Во время сеанса расстояние между отвлекающими изображениями изменяется, контрастность цели уменьшается, а изображения отображаются на экране в течение доли секунды – так быстро, что человек едва видит цель.



Делайте это и подобные этому упражнения сотни раз на нескольких сеансах в неделю, продолжайте несколько месяцев подряд, и постепенно дальнозоркость уменьшится, свидетельствуют результаты ряда исследований. В одном из исследований также изучались функции глаза, и ни одно из этих улучшений не было вызвано изменениями в глазу. Они все в мозге.



Различные приложения для смартфонов заявляют, что они имеют такой вид зрительной тренировки. Я использовал один под названием GlassOff, единственный найденный мной, который был поддержан научными исследованиями.



Ученые точно не знают, как обучение восприятию убирает дальнозоркость, но у них есть некоторые сведения, основанные на том, как наш мозг обрабатывает визуальную информацию.



После первого получения «свежих данных» изображения через глаз, различные группы нейронов в мозге обрабатывают его. Затем мозг должен скоординировать деятельность множества нейронов так, чтобы сделать эти объекты узнаваемыми, подобно стулу, лицам, букве или словам. Чтение в обычном темпе даёт мозгу только 250 миллисекунд на выполнение этой работы, пока глаза автоматически не переместят взгляд на следующую букву или слово. Как только это произойдёт, мы получим следующую информацию от того, на чём фокусируем взгляд. Если мы не обработали предыдущий набор информации, мы не сможем понять следующий.



Время визуальной обработки усложняется и замедляется зашумленными изображениями, низкой контрастностью или близкорасположенной информацией (например, мелким шрифтом). Существует слабое место в мозге, когда он пытается воспроизвести и осмыслить изображение. Таким образом, улучшение и ускорение обработки изображения – посредством перцептивного обучения – улучшает широкий спектр функций зрения.



Удивительно то, что это возможно для взрослого мозга. Нейропластичность – способность мозга изменяться, чтобы приобретать новые навыки – наиболее сильно ассоциируется с детством. Но для некоторых навыков, включая зрение, мозг взрослых более податливый, чем мы думали ранее.



Обучение с помощью GlassOff является длительным и сложным. На начальном этапе я находил это забавным, возможно потому, что это было диковинкой. Но через несколько недель меня стал утомлять монотонный труд. Тем не менее, через пару месяцев я смог читать шрифт на треть меньше того размера, чем когда я начинал обучение, и гораздо быстрее. Согласно комментариям GlassOff, моё зрение после тренировок эквивалентно зрению мужчины, который на 10 лет меня младше.



Приложение GlassOff не из дешёвых. Но это хороший вариант для восстановления зрения.



Остин Фракт – экономист здравоохранения, член нескольких правительственных и академических учреждений.

nytimes.com

