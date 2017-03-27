Еда перед сном способствует набиранию веса, но что, если вы на самом деле голодны? | здоровье, медицина, лечение





Вы как раз собираетесь лечь в постель, и вдруг на вас нападает чувство голода. Вы знаете, что поздние перекусы не слишком полезны для вашей талии и вашего сна. Так что случится, если вы попытаетесь проигнорировать чувство голода или съесть маленький кусочек чего-нибудь? А если съесть – то что? Вот наш совет, что делать и как предотвратить голод перед сном.



Сначала выясните, действительно ли вы голодны.



Первый шаг – определить, действительно ли вы нуждаетесь в еде или просто испытываете ложный голод, вызванный привычкой, тревогой или желанием получить вознаграждение. Чтобы сделать это, проверьте: есть ли у вас физические признаки голода, например, урчание живота? Когда вы ели последний раз и что именно?







Для большинства людей хорошо сбалансированная пища (например, достаточное количество овощей, нежирный белок, здоровый жир и немного углеводов) должна оставлять вас сытыми в течение четырёх часов. Так что если вы ели здоровый ужин менее четырёх часов назад, и у вас нет никаких физических симптомов голода, вините «голод ума».



Если ваш голод обусловлен привычкой (например, вы всегда совмещаете просмотр телепередач и жевание снеков), измените вашу привычку. Займите ваши руки чем-нибудь другим, когда будете сидеть перед телевизором. Например, попробуйте рисовать, играть кубиком Рубика или чем-то ещё.



Если ваш аппетит вызван эмоциями (например, стресс или гнев), выберите другой способ самоуспокоения. Послушайте, например, пять минут успокаивающую музыку.



Перекусы, когда вы физически не голодны, подобны надеванию свитера в теплый день: это не полезно, и может привести вас к дискомфорту.



С другой стороны, понимание причин того, что направляет вас на кухню, поможет улучшить ваше психическое самочувствие и отвлечь вас от еды.



Умный перекус.



Допустим, вы установили, что действительно голодны. Теперь попробуйте понять, насколько вы голодны. Вам нужно всего лишь чуть – чуть, чтобы погасить аппетит? Если да, съешьте четверть чашки орехов или семян (порция размером с мячик для гольфа). Белок, полезный жир и клетчатка, которые они содержат, насытят вас, но не оставят ощущения переедания и вялости. Более того, до 30% калорий в орехах не усваивается, что означает меньшее количество получаемых вами калорий, чем указано на этикетке. И это идеально – так как вы собираетесь провести неподвижно семь- восемь часов.



Если вы думаете, что слишком голодны для орехов, возьмите немного фруктов. Киви – отличный выбор, так как они помогают спать. Исследование, опубликованное в Азиатско –Тихоокеанском журнале клинического питания, показало, что мужчины и женщины, которые ели два киви за час до сна, засыпали на 35% быстрее, спали крепче и дольше на 13% от общего времени сна по сравнению с периодом, когда не ели киви перед сном.



Переосмыслите свой ужин.



Если вы так голодны, что орехи и фрукты не могут вам помочь, вы должны пересмотреть состав и время вашего ужина. У меня были клиенты, которые не ели достаточно на ужин, а потом с трудом засыпали. Или просыпались среди ночи, чтобы наесться. Это потому, что низкокалорийный суп, салат или диета с фиксированным ужином не позднее 19.00 часов просто не в состоянии продержать вас сытыми до 22.00 или 23.00 часов, когда вы ложитесь спать.



Для



Этот сбалансированный приём пищи также поможет вам иметь более качественный сон. Недавние исследования показывают, что употребление слишком малого количества клетчатки и слишком большого количества сахара и насыщенных жиров, содержащихся в жирном мясе и молочных продуктах, может нарушить сон, в то время как пища, содержащая высокий уровень клетчатки, способствует глубокому сну.



Синтия Сасс – диетолог со степенью магистра в области питания и общественного здравоохранения, сертифицированный специалист по спортивной диетологии.



health.com

Перевод Еда перед сном способствует набиранию веса, но что, если вы на самом деле голодны?Вы как раз собираетесь лечь в постель, и вдруг на вас нападает чувство голода. Вы знаете, что поздние перекусы не слишком полезны для вашей талии и вашего сна. Так что случится, если вы попытаетесь проигнорировать чувство голода или съесть маленький кусочек чего-нибудь? А если съесть – то что? Вот наш совет, что делать и как предотвратить голод перед сном.Первый шаг – определить, действительно ли вы нуждаетесь в еде или просто испытываете ложный голод, вызванный привычкой, тревогой или желанием получить вознаграждение. Чтобы сделать это, проверьте: есть ли у вас физические признаки голода, например, урчание живота? Когда вы ели последний раз и что именно?Для большинства людей хорошо сбалансированная пища (например, достаточное количество овощей, нежирный белок, здоровый жир и немного углеводов) должна оставлять вас сытыми в течение четырёх часов. Так что если вы ели здоровый ужин менее четырёх часов назад, и у вас нет никаких физических симптомов голода, вините «голод ума».Если ваш голод обусловлен привычкой (например, вы всегда совмещаете просмотр телепередач и жевание снеков), измените вашу привычку. Займите ваши руки чем-нибудь другим, когда будете сидеть перед телевизором. Например, попробуйте рисовать, играть кубиком Рубика или чем-то ещё.Если ваш аппетит вызван эмоциями (например, стресс или гнев), выберите другой способ самоуспокоения. Послушайте, например, пять минут успокаивающую музыку.Перекусы, когда вы физически не голодны, подобны надеванию свитера в теплый день: это не полезно, и может привести вас к дискомфорту.С другой стороны, понимание причин того, что направляет вас на кухню, поможет улучшить ваше психическое самочувствие и отвлечь вас от еды.Допустим, вы установили, что действительно голодны. Теперь попробуйте понять, насколько вы голодны. Вам нужно всего лишь чуть – чуть, чтобы погасить аппетит? Если да, съешьте четверть чашки орехов или семян (порция размером с мячик для гольфа). Белок, полезный жир и клетчатка, которые они содержат, насытят вас, но не оставят ощущения переедания и вялости. Более того, до 30% калорий в орехах не усваивается, что означает меньшее количество получаемых вами калорий, чем указано на этикетке. И это идеально – так как вы собираетесь провести неподвижно семь- восемь часов.Если вы думаете, что слишком голодны для орехов, возьмите немного фруктов. Киви – отличный выбор, так как они помогают спать. Исследование, опубликованное в Азиатско –Тихоокеанском журнале клинического питания, показало, что мужчины и женщины, которые ели два киви за час до сна, засыпали на 35% быстрее, спали крепче и дольше на 13% от общего времени сна по сравнению с периодом, когда не ели киви перед сном.Если вы так голодны, что орехи и фрукты не могут вам помочь, вы должны пересмотреть состав и время вашего ужина. У меня были клиенты, которые не ели достаточно на ужин, а потом с трудом засыпали. Или просыпались среди ночи, чтобы наесться. Это потому, что низкокалорийный суп, салат или диета с фиксированным ужином не позднее 19.00 часов просто не в состоянии продержать вас сытыми до 22.00 или 23.00 часов, когда вы ложитесь спать.Для здорового и сытного ужина сделайте овощи большей частью вашей еды. Идеальное количество – это две чашки в сыром виде (размером как два бейсбольных мяча). Добавьте белок в виде морепродуктов, птицы, яиц или бобовых. И хороший жир, подобный авокадо или оливковому маслу. В дополнение ко всему, небольшая порция спагетти или сладкого картофеля.Этот сбалансированный приём пищи также поможет вам иметь более качественный сон. Недавние исследования показывают, что употребление слишком малого количества клетчатки и слишком большого количества сахара и насыщенных жиров, содержащихся в жирном мясе и молочных продуктах, может нарушить сон, в то время как пища, содержащая высокий уровень клетчатки, способствует глубокому сну.– диетолог со степенью магистра в области питания и общественного здравоохранения, сертифицированный специалист по спортивной диетологии.health.comПеревод Адвентус







Другие новости:

Какая еда полезна? Важнейшие открытия о питании 2016 года. Четыре типично-не-здоровых продукта для завтрака, которыми вы не должны кор ... Признаки диабета второго типа Почему ваша диета должна включать больше жиров. Что вы должны знать о хлорофилле. Длительное сидение делает вас старше на 8 лет. Ловушки, которые могут сделать вас толстыми.





Напечатать 17 |



