10 способов помочь своей дочери пережить уход её парня.
Барбара Гринберг, доктор философии, является клиническим психологом, специализирующимся на лечении подростков и их благонамеренных, но обессиленных родителей.
« Уважаемая доктор Гринберг!
Моя 18-летняя дочь переживает сейчас очень трудное время, так как её друг, с которым она была вместе 3,5 года, порвал с ней отношения. Она опустошена и ничем не интересуется. Ей трудно принять это. Она также сказала мне, что её друзья не хотят с ней общаться, так как она запретила им говорить о нём плохо. Как я могу помочь ей преодолеть этот трудный период времени, и как она может помириться со своими друзьями? Моё сердце разрывается, когда я вижу её в такой боли.
Несчастная мать».
Я сочувствую Вам и Вашей дочери. Мы все хотели бы впитать боль наших детей, если бы могли. И мы хотели бы решить все их проблемы, если бы это было возможно. К сожалению, мы можем только подсказывать им и поддерживать их, но невозможно решить все их проблемы. Тем не менее, мы можем оказать им поддержку.
Во-первых, хотелось бы обсудить проблемы вашей дочери с её друзьями. Безусловно, она нуждается в друзьях для поддержки в трудные времена, и потому, что друзья очень ценны в нашей жизни и в хорошие, и в плохие времена. Я предполагаю, что у друзей вашей дочери есть хорошие намерения. Они, вероятно, пытаются помочь вашей дочери пережить уход её парня, сделав его менее привлекательным. Пожалуйста, объясните это своей дочери. Я предполагаю, что ваша дочь проводит большую часть времени общения с друзьями, беседуя о своём парне, и это ставит их в неловкое положение. Постарайтесь, чтобы ваша дочь проводила больше времени со своими друзьями, но при этом прилагала все усилия, чтобы не говорить о своём бывшем друге. Дружба, скорее всего, будет восстановлена, когда друзья будут фокусироваться друг на друге, а не на ком-то другом.
Теперь о том, как помочь вашей дочери забыть своего парня. Это, безусловно, одна из сложных задач жизни. Я всегда думаю о разрыве долгосрочных отношений как о том, что это эквивалентно процессу развода со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я уверена, что у вашей дочери есть «тяга», чтобы поговорить с бывшим парнем, и весьма огорчена тем, что это её больше не доступно.
Итак, как помочь ребёнку преодолеть разрыв?
Я предлагаю вам 10 наилучших советов. Конечно, одни из них будут работать лучше других. Я предлагаю следовать им мягко.
1. Прекратите все контакты в социальных сетях с бывшим парнем. Это включает в себя текстовые сообщения, контакты Facebook и любые другие формы виртуального общения с ним. Невозможно забыть о ком-то, если вы постоянно проверяете его статус и, следовательно, делаете его повседневную жизнь очень важной частью вашей повседневной жизни. Это непростая задача, но она очень и очень эффективна, поверьте.
2. Поощряйте вашу дочь заниматься разными видами деятельности, чтобы она не думала о бывшем друге так часто и эмоционально. Здесь я имею в виду позитивную и здоровую деятельность, как например, занятия спортом, йогой или участием во всём, что может быть интересно вашей дочери. Когда у неё не будет времени думать о нём, она осознает, что у жизни есть, что предложить ей.
3. Я предлагаю вам ограничить количество времени, когда вы говорите со своей дочерью о бывшем парне. Бесконечные беседы о нём только подпитывают нездоровую одержимость им. Мы все знаем, что навязчивые идеи приводят к тревожности, депрессии и остановке жизни. Ваша дочь, возможно, не в состоянии понять, почему произошёл разрыв, но в жизни нам часто приходиться иметь дело с двусмысленностью и результатами, которые нам не всегда нравятся. Это помогает нам развить твёрдость характера и гибкость.
4. Не поощряйте, чтобы ваша дочь начала с кем-то встречаться. Большинству людей требуется время для восстановления, прежде чем снова начинать взаимоотношения. Риск разочарования в отношениях, которые не налаживаются, слишком высок и может привести вашу дочь к повторной депрессии.
5. Напомните вашей дочери, что она ещё очень молода, и что в её жизни будет ещё много историй. Однако признайте то, насколько важны были для неё прошлые отношения, чтобы она не чувствовала себя непонятой и одинокой.
6. Поощряйте вашу дочь воздерживаться от расспросов общих друзей о бывшем парне и его нынешних отношениях. Это саморазрушительное поведение приводит только к самоистязанию.
7. Точно так же, если друзья или знакомые вашей дочери начинают рассказывать ей истории о текущей жизни её бывшего друга, она должна сказать им, что эта информация ей не нужна (хотя втайне она жаждет этого знания). В конце концов, другие поймут, что вашей дочери не нужны новости от бывшего парня, и информация о нём больше не будет служить социальной валютой или способом поговорить с вашей дочерью.
8. Поощряйте вашу дочь находить и идентифицировать по крайней мере один момент в течение каждого дня, за который она будет благодарна. Благодарность – удивительная вещь и заставляет нас чувствовать себя лучше, независимо от того, что происходит в нашей сложной жизни.
9. Вместо того, чтобы поощрять вашу дочь к свиданиям
, поощряйте её к дружеским отношениям с как можно большим количеством девушек и парней, чтобы она могла определить, какие особенности людей для неё наиболее важны.
10. Удостоверьтесь, что ваша дочь погружается в музыку и книги, которые будут её успокаивать и поднимать настроение. Нам всем нужны эти жизненные удовольствия, чтобы помочь нам выйти из трудных жизненных обстоятельств.
Удачи вам!
Barbara Greenberg Ph.D.
The Teen Doctor
psychologytoday.com
Перевод "Адвентус"