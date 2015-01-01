10 способов помочь своей дочери пережить уход её парня. | здоровье, медицина, лечение





Барбара Гринберг, доктор философии, является клиническим психологом, специализирующимся на лечении подростков и их благонамеренных, но обессиленных родителей.



« Уважаемая доктор Гринберг!

Моя 18-летняя дочь переживает сейчас очень трудное время, так как её друг, с которым она была вместе 3,5 года, порвал с ней отношения. Она опустошена и ничем не интересуется. Ей трудно принять это. Она также сказала мне, что её друзья не хотят с ней общаться, так как она запретила им говорить о нём плохо. Как я могу помочь ей преодолеть этот трудный период времени, и как она может помириться со своими друзьями? Моё сердце разрывается, когда я вижу её в такой боли.

Несчастная мать».



Я сочувствую Вам и Вашей дочери. Мы все хотели бы впитать боль наших детей, если бы могли. И мы хотели бы решить все их проблемы, если бы это было возможно. К сожалению, мы можем только подсказывать им и поддерживать их, но невозможно решить все их проблемы. Тем не менее, мы можем оказать им поддержку.



Во-первых, хотелось бы обсудить проблемы вашей дочери с её друзьями. Безусловно, она нуждается в друзьях для поддержки в трудные времена, и потому, что друзья очень ценны в нашей жизни и в хорошие, и в плохие времена. Я предполагаю, что у друзей вашей дочери есть хорошие намерения. Они, вероятно, пытаются помочь вашей дочери пережить уход её парня, сделав его менее привлекательным. Пожалуйста, объясните это своей дочери. Я предполагаю, что ваша дочь проводит большую часть времени общения с друзьями, беседуя о своём парне, и это ставит их в неловкое положение. Постарайтесь, чтобы ваша дочь проводила больше времени со своими друзьями, но при этом прилагала все усилия, чтобы не говорить о своём бывшем друге. Дружба, скорее всего, будет восстановлена, когда друзья будут фокусироваться друг на друге, а не на ком-то другом.



Теперь о том, как помочь вашей дочери забыть своего парня. Это, безусловно, одна из сложных задач жизни. Я всегда думаю о разрыве долгосрочных отношений как о том, что это эквивалентно процессу развода со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я уверена, что у вашей дочери есть «тяга», чтобы поговорить с бывшим парнем, и весьма огорчена тем, что это её больше не доступно.



Итак, как помочь ребёнку преодолеть разрыв?



Я предлагаю вам 10 наилучших советов. Конечно, одни из них будут работать лучше других. Я предлагаю следовать им мягко.



1. Прекратите все контакты в социальных сетях с бывшим парнем. Это включает в себя текстовые сообщения, контакты Facebook и любые другие формы виртуального общения с ним. Невозможно забыть о ком-то, если вы постоянно проверяете его статус и, следовательно, делаете его повседневную жизнь очень важной частью вашей повседневной жизни. Это непростая задача, но она очень и очень эффективна, поверьте.



2. Поощряйте вашу дочь заниматься разными видами деятельности, чтобы она не думала о бывшем друге так часто и эмоционально. Здесь я имею в виду позитивную и здоровую деятельность, как например, занятия спортом, йогой или участием во всём, что может быть интересно вашей дочери. Когда у неё не будет времени думать о нём, она осознает, что у жизни есть, что предложить ей.



3. Я предлагаю вам ограничить количество времени, когда вы говорите со своей дочерью о бывшем парне. Бесконечные беседы о нём только подпитывают нездоровую одержимость им. Мы все знаем, что навязчивые идеи приводят к тревожности, депрессии и остановке жизни. Ваша дочь, возможно, не в состоянии понять, почему произошёл разрыв, но в жизни нам часто приходиться иметь дело с двусмысленностью и результатами, которые нам не всегда нравятся. Это помогает нам развить твёрдость характера и гибкость.



4. Не поощряйте, чтобы ваша дочь начала с кем-то встречаться. Большинству людей требуется время для восстановления, прежде чем снова начинать взаимоотношения. Риск разочарования в отношениях, которые не налаживаются, слишком высок и может привести вашу дочь к повторной депрессии.



5. Напомните вашей дочери, что она ещё очень молода, и что в её жизни будет ещё много историй. Однако признайте то, насколько важны были для неё прошлые отношения, чтобы она не чувствовала себя непонятой и одинокой.



6. Поощряйте вашу дочь воздерживаться от расспросов общих друзей о бывшем парне и его нынешних отношениях. Это саморазрушительное поведение приводит только к самоистязанию.



7. Точно так же, если друзья или знакомые вашей дочери начинают рассказывать ей истории о текущей жизни её бывшего друга, она должна сказать им, что эта информация ей не нужна (хотя втайне она жаждет этого знания). В конце концов, другие поймут, что вашей дочери не нужны новости от бывшего парня, и информация о нём больше не будет служить социальной валютой или способом поговорить с вашей дочерью.



8. Поощряйте вашу дочь находить и идентифицировать по крайней мере один момент в течение каждого дня, за который она будет благодарна. Благодарность – удивительная вещь и заставляет нас чувствовать себя лучше, независимо от того, что происходит в нашей сложной жизни.



9. Вместо того, чтобы поощрять вашу дочь к



10. Удостоверьтесь, что ваша дочь погружается в музыку и книги, которые будут её успокаивать и поднимать настроение. Нам всем нужны эти жизненные удовольствия, чтобы помочь нам выйти из трудных жизненных обстоятельств.



Удачи вам!



Barbara Greenberg Ph.D.

The Teen Doctor

psychologytoday.com



Перевод 10 способов помочь своей дочери пережить уход её парня.Барбара Гринберг, доктор философии, является клиническим психологом, специализирующимся на лечении подростков и их благонамеренных, но обессиленных родителей.« Уважаемая доктор Гринберг!Моя 18-летняя дочь переживает сейчас очень трудное время, так как её друг, с которым она была вместе 3,5 года, порвал с ней отношения. Она опустошена и ничем не интересуется. Ей трудно принять это. Она также сказала мне, что её друзья не хотят с ней общаться, так как она запретила им говорить о нём плохо. Как я могу помочь ей преодолеть этот трудный период времени, и как она может помириться со своими друзьями? Моё сердце разрывается, когда я вижу её в такой боли.Несчастная мать».Я сочувствую Вам и Вашей дочери. Мы все хотели бы впитать боль наших детей, если бы могли. И мы хотели бы решить все их проблемы, если бы это было возможно. К сожалению, мы можем только подсказывать им и поддерживать их, но невозможно решить все их проблемы. Тем не менее, мы можем оказать им поддержку.Во-первых, хотелось бы обсудить проблемы вашей дочери с её друзьями. Безусловно, она нуждается в друзьях для поддержки в трудные времена, и потому, что друзья очень ценны в нашей жизни и в хорошие, и в плохие времена. Я предполагаю, что у друзей вашей дочери есть хорошие намерения. Они, вероятно, пытаются помочь вашей дочери пережить уход её парня, сделав его менее привлекательным. Пожалуйста, объясните это своей дочери. Я предполагаю, что ваша дочь проводит большую часть времени общения с друзьями, беседуя о своём парне, и это ставит их в неловкое положение. Постарайтесь, чтобы ваша дочь проводила больше времени со своими друзьями, но при этом прилагала все усилия, чтобы не говорить о своём бывшем друге. Дружба, скорее всего, будет восстановлена, когда друзья будут фокусироваться друг на друге, а не на ком-то другом.Теперь о том, как помочь вашей дочери забыть своего парня. Это, безусловно, одна из сложных задач жизни. Я всегда думаю о разрыве долгосрочных отношений как о том, что это эквивалентно процессу развода со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я уверена, что у вашей дочери есть «тяга», чтобы поговорить с бывшим парнем, и весьма огорчена тем, что это её больше не доступно.Итак, как помочь ребёнку преодолеть разрыв?Я предлагаю вам 10 наилучших советов. Конечно, одни из них будут работать лучше других. Я предлагаю следовать им мягко.1. Прекратите все контакты в социальных сетях с бывшим парнем. Это включает в себя текстовые сообщения, контакты Facebook и любые другие формы виртуального общения с ним. Невозможно забыть о ком-то, если вы постоянно проверяете его статус и, следовательно, делаете его повседневную жизнь очень важной частью вашей повседневной жизни. Это непростая задача, но она очень и очень эффективна, поверьте.2. Поощряйте вашу дочь заниматься разными видами деятельности, чтобы она не думала о бывшем друге так часто и эмоционально. Здесь я имею в виду позитивную и здоровую деятельность, как например, занятия спортом, йогой или участием во всём, что может быть интересно вашей дочери. Когда у неё не будет времени думать о нём, она осознает, что у жизни есть, что предложить ей.3. Я предлагаю вам ограничить количество времени, когда вы говорите со своей дочерью о бывшем парне. Бесконечные беседы о нём только подпитывают нездоровую одержимость им. Мы все знаем, что навязчивые идеи приводят к тревожности, депрессии и остановке жизни. Ваша дочь, возможно, не в состоянии понять, почему произошёл разрыв, но в жизни нам часто приходиться иметь дело с двусмысленностью и результатами, которые нам не всегда нравятся. Это помогает нам развить твёрдость характера и гибкость.4. Не поощряйте, чтобы ваша дочь начала с кем-то встречаться. Большинству людей требуется время для восстановления, прежде чем снова начинать взаимоотношения. Риск разочарования в отношениях, которые не налаживаются, слишком высок и может привести вашу дочь к повторной депрессии.5. Напомните вашей дочери, что она ещё очень молода, и что в её жизни будет ещё много историй. Однако признайте то, насколько важны были для неё прошлые отношения, чтобы она не чувствовала себя непонятой и одинокой.6. Поощряйте вашу дочь воздерживаться от расспросов общих друзей о бывшем парне и его нынешних отношениях. Это саморазрушительное поведение приводит только к самоистязанию.7. Точно так же, если друзья или знакомые вашей дочери начинают рассказывать ей истории о текущей жизни её бывшего друга, она должна сказать им, что эта информация ей не нужна (хотя втайне она жаждет этого знания). В конце концов, другие поймут, что вашей дочери не нужны новости от бывшего парня, и информация о нём больше не будет служить социальной валютой или способом поговорить с вашей дочерью.8. Поощряйте вашу дочь находить и идентифицировать по крайней мере один момент в течение каждого дня, за который она будет благодарна. Благодарность – удивительная вещь и заставляет нас чувствовать себя лучше, независимо от того, что происходит в нашей сложной жизни.9. Вместо того, чтобы поощрять вашу дочь к свиданиям , поощряйте её к дружеским отношениям с как можно большим количеством девушек и парней, чтобы она могла определить, какие особенности людей для неё наиболее важны.10. Удостоверьтесь, что ваша дочь погружается в музыку и книги, которые будут её успокаивать и поднимать настроение. Нам всем нужны эти жизненные удовольствия, чтобы помочь нам выйти из трудных жизненных обстоятельств.Удачи вам!Barbara Greenberg Ph.D.The Teen Doctorpsychologytoday.comПеревод "Адвентус"







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