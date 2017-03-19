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Опрос: большинство евангелистов в США не приемлют священство женщин

  
   
 
Новый опрос, проведенный ведущим социологическим центром, показал, что большинство евангелистов в США не приемлют священство женщин, и в этом они даже более радикальны, чем римско-католическая церковь,сообщает Christiantoday. Материалы опроса и данные отчета, подготовленного социологической службой Barna Research Group , убедительно продемонстрировали тот факт, что многие американцы давно привыкли воспринимать как должное лидерство женщин на работе и в политике, но при этом не столь благожелательно относятся к женщинам, выступающим в качестве вероучителей и церковного священноначалия. Все же в целом, по данным отчета, значительное большинство (79 процентов) опрошенных приемлют женщин на церковных кафедрах, причем, как и следовало ожидать, среди разделяющих эту точку зрения больше женщин, чем мужчин (84 процента против 75 процентов), пишет Седмица. А вот среди евангелических христиан США, как оказалось, лишь 39 процентов приемлют священство женщин. Если же брать активных прихожан христианских церквей США в целом, то среди них 62 процента сторонников женского священства, причем даже среди католиков (у которых, как известно, все священники исключительно мужского пола) эта поддержка достигает 80 процентов, а среди протестантов 74 процентов. По данным предыдущего отчета Barna Research Group, доля женского священноначалия в протестантских церквях США возросла втрое за последние 25 лет, и на сегодня она уже составляет 9 процентов всего протестантского духовенства. И, хотя священники женского пола удовлетворены своей духовной службой в целом, они все же вдвое чаще мужчин-священников склонны считать себя недостаточно подготовленными к несению службы и не достойными тех высоких ожиданий, которые возлагаются на них прихожанами: таких сомневающихся среди них 18 процентов против 8 процентов у мужчин.



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