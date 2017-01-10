Детский юмор и психологическое благополучие ребёнка.





Самовозвышающий юмор используется для самоуспокоения, для повышения чувства собственного «я», но не в ущерб другим. Например, кто-то, кто немного расстроен ситуацией, может попытаться придумать что-то смешное в этой ситуации, чтобы ему стало лучше. Партнёрский юмор усиливает отношения с другими людьми и снижает межличностную напряженность. Например, смеяться и шутить со своими друзьями. Эти две формы юмора известны как «адаптивные» стили юмора.







Самокритичный юмор часто используется для улучшения отношений с другими за счет самого себя, в то время как агрессивный юмор можно использовать, чтобы почувствовать себя лучше за счёт других – например, высмеивать другого человека.



Эти две формы известны как “неадаптивные» из-за доказательств, которые подчеркивают, что они потенциально опасны для человека. Постоянное использование агрессивного юмора может отдалять других, что в конечном итоге оказывает пагубное воздействие на того, кто так шутит. Самокритичный юмор может нанести ущерб психическому здоровью человека, поскольку он включает в себя подавление себя и подавление собственных эмоциональных потребностей, чтобы успокоить других.



Полезно различать эти формы, поскольку они связаны с аспектами психологической и социальной адаптации. Во многих различных исследованиях взрослые, которые используют адаптивные стили юмора, как правило, обнаруживают, что имеют лучшее психическое здоровье и более высокую самооценку, в то время как те, кто использует неадаптивный стиль юмора, имеют высокий уровень тревоги и депрессии и более низкую самооценку. Использование агрессивного юмора также связано с социальной дезадаптацией – у тех, кто так шутит, чаще возникают проблемы в межличностных отношениях.



В нашем исследовании, опубликованном в «Европейском журнале психологии», было обнаружено, что у детей, которые пользовались самокритичным юмором в начале учебного года, чаще наблюдалось увеличение одиночества и



Это означает, что мы должны стараться максимально поощрять активное использование позитивных типов юмора, поскольку они приносят пользу психическому здоровью и самооценке. Самокритичный юмор, несмотря на кажущееся желание улучшить настроение других в краткосрочной перспективе, может привести к проблемам психической и социальной адаптации. Поэтому его следует пресекать или перенаправлять в более позитивные стили юмора.

Как же это применять? Необходимо учить детей не быть «забавными». И обязательно просвещать их о потенциальных позитивных и негативных последствиях использования стилей юмора, которые, мы надеемся, улучшат их отношения с другими людьми и собственное самоощущение.



Клэр Фокс, старший лектор по психологии, университет Киля.



theconversation.com

Перевод Дети, как и взрослые, используют юмор в своей повседневной жизни. Некоторые любят высмеивать самих себя, тогда как другие любят смеяться над другими. Но какое влияние оказывает юмор ребёнка на его отношения с окружающими людьми и то, как он себя ощущает? Чтобы выяснить это, мы изучили использование юмора у детей в возрасте от 11 до 16 лет и обнаружили связь между стилем юмора ребёнка и его психическим здоровьем.Самовозвышающий юмор используется для самоуспокоения, для повышения чувства собственного «я», но не в ущерб другим. Например, кто-то, кто немного расстроен ситуацией, может попытаться придумать что-то смешное в этой ситуации, чтобы ему стало лучше. Партнёрский юмор усиливает отношения с другими людьми и снижает межличностную напряженность. Например, смеяться и шутить со своими друзьями. Эти две формы юмора известны как «адаптивные» стили юмора.Самокритичный юмор часто используется для улучшения отношений с другими за счет самого себя, в то время как агрессивный юмор можно использовать, чтобы почувствовать себя лучше за счёт других – например, высмеивать другого человека.Эти две формы известны как “неадаптивные» из-за доказательств, которые подчеркивают, что они потенциально опасны для человека. Постоянное использование агрессивного юмора может отдалять других, что в конечном итоге оказывает пагубное воздействие на того, кто так шутит. Самокритичный юмор может нанести ущерб психическому здоровью человека, поскольку он включает в себя подавление себя и подавление собственных эмоциональных потребностей, чтобы успокоить других.Полезно различать эти формы, поскольку они связаны с аспектами психологической и социальной адаптации. Во многих различных исследованиях взрослые, которые используют адаптивные стили юмора, как правило, обнаруживают, что имеют лучшее психическое здоровье и более высокую самооценку, в то время как те, кто использует неадаптивный стиль юмора, имеют высокий уровень тревоги и депрессии и более низкую самооценку. Использование агрессивного юмора также связано с социальной дезадаптацией – у тех, кто так шутит, чаще возникают проблемы в межличностных отношениях.В нашем исследовании, опубликованном в «Европейском журнале психологии», было обнаружено, что у детей, которые пользовались самокритичным юмором в начале учебного года, чаще наблюдалось увеличение одиночества и симптомов депрессии в конце года, а также снижалась самооценка.Это означает, что мы должны стараться максимально поощрять активное использование позитивных типов юмора, поскольку они приносят пользу психическому здоровью и самооценке. Самокритичный юмор, несмотря на кажущееся желание улучшить настроение других в краткосрочной перспективе, может привести к проблемам психической и социальной адаптации. Поэтому его следует пресекать или перенаправлять в более позитивные стили юмора.Как же это применять? Необходимо учить детей не быть «забавными». И обязательно просвещать их о потенциальных позитивных и негативных последствиях использования стилей юмора, которые, мы надеемся, улучшат их отношения с другими людьми и собственное самоощущение.theconversation.comПеревод Adventus