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Как витамин Д может улучшить мышечную силу

  
   
 
Как витамин Д может улучшить мышечную силу.

Одним из самых важных витаминов для вашего здоровья является витамин Д. Он позволяет организму абсорбировать кальций и фосфат из вашего рациона, которые необходимы для развития здоровых костей. Однако мы обнаружили, что повышенный уровень активного витамина Д в крови также может быть связан с улучшением мышечной функции у здоровых людей.

Дефицит витамина Д находится на эпидемическом уровне, и до одного миллиарда человек во всём мире не получает достаточного количества этого жизненно важного вещества. Известно, что низкий уровень витамина Д в организме связан с повышенным риском перелома костей. Однако данное исследование показало, что разные формы витамина Д связаны с уровнем мышечной силы, размером и изменениями в выражении определённых генов, связанных с мышцами и белком.

Как витамин Д может улучшить мышечную силу


Активный витамин Д очень значителен.

Витамин Д неактивен до тех пор, пока не проходит две ферментативные реакции в организме, которые в основном происходят в печени и почках. Мышечная слабость является признаком недостаточности витамина Д.

Мы обследовали 116 здоровых людей в возрасте от 20 до 74 лет, которые предоставили образцы крови и мочи, провели биопсию мышц, прошли сканирование размеров мышц и ряд различных тестов для измерения силы. Передовой метод, разработанный исследовательской группой Мартина Хьюисона в Бирмингемском университете, позволил провести высокопроизводительный анализ, который помог проанализировать ряд различных форм витамина Д за короткий промежуток времени. Мы обнаружили, что высокий уровень активного витамина Д связан с увеличением силы ног – по мощности, скорости и высоте прыжка.

Получение достаточного количества витамина Д.

Витамин Д производится нашей кожей под воздействием солнечного света. Но есть места, где это возможно только в период с марта по сентябрь. Поэтому важны диетические источники, такие как жирная рыба, красное мясо, яйца и злаки.

Существует связь между активными уровнями витамина Д и жировыми отложениями – здоровый состав тела может повлиять на ваши уровни витамина Д в организме, но и высокий уровень может помочь вам в потере веса.

Результаты этого исследования важны, так как распространенность витамина Д повышается, а риск недостаточности может быть увеличен отсутствием солнечного света, пигментацией кожи, ожирением или использованием определённых лекарств. Есть также особые последствия для стареющих людей, у которых повышен риск падений, переломов, серьёзных заболеваний и потери независимости из-за уменьшения мышечной массы и силы. Эти результаты будут также представлять интерес для спортсменов и людей, занимающихся различными физическими тренировками.

Заки Хасан–Смит, консультант – эндокринолог и почетный научный сотрудник Бирмингемского университета.
theconversation.com Перевод - Адвентус




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