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Папа Франциск вновь стал кандидатом на Нобелевскую премию мира

  
   
 

Папа Римский Франциск в очередной раз вошел в список претендентов, на Нобелевскую премию мира

Норвежский нобелевский институт сообщил, что в этом году выдвинуто 318 кандидатов на Нобелевскую премию мира. Это практически рекордное количество претендентов. Больше было только в 2016-м, когда в список номинантов вошло 376 человек.

Известно, что среди кандидатов этого года 215 физических лиц и 103 организации. Но вот кто именно, по традиции, официально не оглашается. Более того, документы, касающиеся присуждения награды, могут быть обнародованы только через полвека.

Тем не менее, ежегодно в СМИ появляются сведения о претендентах, которые журналистам передают причастные к выдвижению кандидатов лица. Так, сообщается, что в 2017 году среди номинантов — президент США Дональд Трамп, президент РФ Владимир Путин, Папа Римский Франциск, бывший президент Франции Жак Ширак, бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, «Международная кампания по запрещению ядерного оружия» (ICAN), Болгарская Православная Церковь.

Имя лауреата Нобелевской премии мира станет известно в октябре, а получит он награду 10 декабря, в день смерти великого химика. Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премию мира, в отличие от четырех остальных премий его имени, вручают не в Стокгольме, а в Осло.

Премия мира вручается тому, кто добился наибольших успехов или сделал больше других «в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания».

Еще ни разу в истории Нобелевскую премию мира не присуждали Папе Римскому. Правда, в 1979 году ей наградили католическую блаженную Мать Терезу, а в 1996 году Нобелевскую премию мира получил епископ Римско-Католической Церкви Карлуш Белу.

Папу Франциска выдвигают на Нобелевскую премию мира уже в четвертый раз.

В 2016 году Нобелевскую премию мира вручили президенту Колумбии Хуану Мануэлю Сантосу за усилия по окончанию продолжавшейся в стране более 50 лет гражданской войны, унесшей жизни как минимум более 220 тысяч колумбийцев.



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