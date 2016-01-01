Овощи и фрукты способны быстро изменить самочувствие в лучшую сторону

В новом исследовании, поведенном в Университете Отаго, принял участие 171 доброволец в возрасте от 18 до 25 лет.

Участников разделили на три группы. Первая группа питалась так же, как раньше. Вторую группу стимулировали есть больше фруктов и овощей с помощью текстовых напоминаний и предоплаченных ваучеров. А третьей группе ежедневно давали свежие овощи и фрукты (морковь, яблоки, киви и апельсины).

Исследование продолжалось две недели. Ученые обнаружили, что за время исследования у участников из третьей группы существенно вырос уровень психологического благополучия. Добровольцы стали энергичнее, и у них повысилась мотивация. Во второй группе подобных улучшений не было.

Кроме того, специалисты выяснили: участники из второй группы чаще ели овощи, подвергнутые термической обработке, или употребляли их с другими продуктами. А добровольцы из третьей группы в основном ели фрукты и овощи сырыми. Ученые считают, что необходимы дальнейшие исследования.