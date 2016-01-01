В Британии 100 тысяч человек будут молиться о единстве

В апреле в Великобритании состоится масштабный молитвенный проект, который объединит сто тысяч человек со всей страны. Об этом сообщает CNL.News. Как сообщает Christian Today, событие будет называться «17:21» в честь места из Писания Иоанна 17:21, в котором Иисус говорит: «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, - да уверует мир, что Ты послал Меня». Проект «17:21» будет продолжаться до октября 2017 года. Нола Лич, главный исполнительный директор организации CARE (гуманитарной организации, обеспечивающей ликвидацию последствий стихийных бедствий и борьбу с бедностью во всем мире), которая участвует в «17:21», объяснила направленность мероприятия: «"17:21" является одной из самых интересных инициатив, направленных на единство христианских групп. Это огромная честь для нас принимать участие в этом мероприятии. Будет здорово увидеть так много различных христианских фестивалей и конференций. Это значительное напоминание о том, насколько мы едины в вере в Иисуса, и чего мы можем достичь, когда мы объединены». Стив Клиффорд, генеральный директор Евангельского Альянса, также прокомментировал это событие: «Замечательная привилегия видеть это удивительное выражение единства через разнообразие евангельской церкви в Великобритании. Мы верим, что "17:21" заставит ангелов улыбнуться на Небесах и поможет достичь большей эффективности в Божьей миссии здесь, на земле».