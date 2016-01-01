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Суд в Англии назвал проповедь нарушением общественного порядка

  
 
Сегодня, 15:37 | Христианские новости
  
 
В Великобритании двух уличных проповедников-христиан судили за нарушение общественного порядка, выраженное словами «все мусульмане будут гореть в аду» и «Иисус Христос - единственный путь к Богу». Об этом сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на Christian Today. Во вторник, 28 февраля, магистратский суд города Бристоль признал двух христиан, уличных проповедников, виновными в нарушение общественного порядка в июле прошлого года. В июле 2016 года трое христиан, Майкл Оверд, Майкл Стоквелл и Эдриан Кларк проповедовали в бристольском торговом центре Broadmead Shopping Centre. Христиане по очереди отвечали на вопросы слушающих. Возникла дискуссия по поводу различий между христианством и исламом. Через какое-то время вокруг проповедующих собралась группа людей, которые вели себя агрессивно, громко выкрикивали оскорбления в адрес христиан. Свидетели утверждают, что проповедники заявляли, что Аллаха не существует, что все мусульмане будут гореть в аду, а единственный путь к Богу - Иисус Христос. Примерно через час после начала событий появились сотрудники полиции и отправили проповедников в полицейский участок, где они пробыли несколько часов. Христиан обвинили в нарушении общественного порядка. На суде христиане в свое оправдание заявили, что они только говорили истину из Библии. Обвинитель Иен Джексон возразил, что «даже если слова, которые проповедовались, включены в Библию 1611 года, это не означает, что они не могут быть приравнены к нарушению общественного порядка в 2016». Джексон подчеркнул, что слова «Иисус - единственный путь к Богу» не могут быть истиной. Адвокат Майкл Филлипс из Christian Legal Centre назвал обвинения против христиан «современной ересью, одетой в форму Закона об общественном порядке». Он подчеркнул, что обвиняемые христиане в своей речи использовали язык Библии и эти слова никак нельзя расценить, как выражение ненависти. Судья решил, что в своей проповеди христиане вышли за рамки просто проповеди достоинства своей религии. Обвинения против Эдриана Кларка были сняты, а Макл Оверед и Майкл Стоквелл были признаны виновными в нарушении общественного порядка. Решением суда каждый из них должен заплатить штраф в размере 2 016 фунтов стерлингов и оплатить все судебные издержки. Христиане собираются обжаловать решение суда. Исполнительный директор христианской правозащитной организации Christian Concern Андреа Уильямс заявила, что это дело вызывает серьезные вопросы о состоянии свободы слова и свободы вероисповедания в Великобритании. Она подчеркнула, что люди в стране шокированы тем, что суд расценил слова из Библии, как слова ненависти. Она отметила, что именно Библия и ее учение являются основой нашего общества и обеспечивают те основные свободы, в которых мы живем. «Поэтому удивительно, что обвинение, выступая от имени государства, может сказать, что Библия содержит оскорбительные слова, а произносить их на публике - преступление», - заявила Уильямс.



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