Названы фильмы с христианской тематикой, получившие «Оскар»

26 февраля состоялась 89 церемония вручения кинопремии «Оскар». Среди номинантов премии были фильмы с близкой к христианству тематикой. Стало известно о судьбе этих кинокартин, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com. Одним из претендентов на «Оскар» был фильм «Ограды» (Fences), посвященный теме семейных отношений. Картина была номинирована в четырех категориях. Статуэтку же фильм получил в одной номинации «Лучшая актриса второго плана». Ее обладательницей стала Виола Дэвис, которая снялась в фильме вместе с Дензелем Вашингтоном. Фильм Мартина Скорсезе «Молчание» был номинирован лишь в одной категории «Лучший оператор», но здесь его обошел «Ла-ла-ленд». Прочитать обзоры и мнения о фильме «Молчание» можно здесь. Еще одним номинантом был фильм Мела Гибсона «По соображениям совести», рассказывающий о христианине Десмонде Доссе, военном медике-христианине, спасшем более семидесяти человек с поля боя во время Второй мировой войны. Картина хоть и не была признанной лучшим фильмом года, все же сумел получила статуэтки в номинациях «Лучший монтаж» и «Лучший монтаж звука».