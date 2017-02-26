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“Мусульмане могут кардинально изменить облик Европы” - архиепископ Братиславы Станислав Зволенский

  
 
26 февраля 2017 | Христианские новости
  
 
Архиепископ Братиславы и председатель конференции римско-католических епископов Словакии Станислав Зволенский заявил, что “приход тысяч мигрантов из мусульманского мира может кардинально изменить европейскую цивилизацию”, сообщается на портале Novinky. "И мы эту встречу в течение десятилетий можем проиграть, прежде всего, с точки зрения демографии и культуры", — сказал Зволенский, выступая в Братиславе на международной конференции по вопросам религии и миграции. сообщает Седмица. "В последние годы мы не раз были свидетелями жесточайших террористических нападений в Европе, организаторы которых объявляли о своей принадлежности к исламу. Подобные факты логически приводят к выводу, что чем крупнее мусульманская община, тем выше вероятность насильственных действий", — добавил он. Словакия остается единственной страной в ЕС, где нет ни одной мечети, ислам словацкие власти не признают как религию, пишет The Slovak Spectator. Более того, ислам официально не признается властями страны как религия, он даже не зарегистрирован. Согласно данным Центра исследований наций и культур (ЦИНК), более 70% жителей Словакии выступают принципиально против существования ислама в стране, половина опрошенных категорически против разрешения мусульманам практиковать их религию и строить исламские центры.если позволить мусульманам построить где-либо мечеть, они начнут массово переезжать в этот район и начнут здесь доминировать.



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