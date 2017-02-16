Протоиерей РПЦ заявивл, что «врагов отечества нужно убивать»

Протоиерей Русской Православной Церкви, член Общественной палаты РФ Всеволод Чаплин в очередной раз заявил о том, что “врагов отечества нужно убивать”. Об этом сообщает "Обозреватель". "Этими людьми нужно гнушаться. Их нужно убивать. Врагов отечества нужно сокрушать, даже если это очень не нравится пацифистам. Другого Бога у меня для пацифистов нет", заявил протоиерей в эфире российского телеканала "Дождь", где состоялась премьера нового шоу "Трудно быть с Богом". По его словам, в современном мире решает правитель, кто является врагом Божьим. "Не в современном, за последние две тысячи лет. Это решает царь или правительство. Это более-менее понятно", – заявил священнослужитель. Стоит отметить, что выпуск программы был посвящен войне России в Сирии и Украине. Ранее Чаплин заявлял, что нет ничего плохого в уничтожении некоторой части внутренних врагов. Он уверял, что убийства санкционирует Бог.