  ----главная  
  комментарии | ответы на вопросы | статьи | акценты времени| Близненко В.А. проповеди и СШ.  
 

 

Протоиерей РПЦ заявивл, что «врагов отечества нужно убивать»

  
 
16 февраля 2017 | Христианские новости
  
 
Протоиерей Русской Православной Церкви, член Общественной палаты РФ Всеволод Чаплин в очередной раз заявил о том, что “врагов отечества нужно убивать”. Об этом сообщает "Обозреватель". "Этими людьми нужно гнушаться. Их нужно убивать. Врагов отечества нужно сокрушать, даже если это очень не нравится пацифистам. Другого Бога у меня для пацифистов нет", заявил протоиерей в эфире российского телеканала "Дождь", где состоялась премьера нового шоу "Трудно быть с Богом". По его словам, в современном мире решает правитель, кто является врагом Божьим. "Не в современном, за последние две тысячи лет. Это решает царь или правительство. Это более-менее понятно", – заявил священнослужитель. Стоит отметить, что выпуск программы был посвящен войне России в Сирии и Украине. Ранее Чаплин заявлял, что нет ничего плохого в уничтожении некоторой части внутренних врагов. Он уверял, что убийства санкционирует Бог.



Другие новости:
  • Протоиерей Всеволод Чаплин: Перекусить в “Макдоналдсе” не грех
  • Протоиерей Всеволод Чаплин призывает ужесточить отношение к сайентологам и ...
  • Протоиерей УПЦ: Разводы и проблемы бойцов АТО в семьях - последствия посттр ...
  • В Мелитополе отстранили от службы священника УПЦ МП, который надел георгиев ...
  • Киллер для дьявола
  • Если не будет мира, будет военное положение - Порошенко
  • Франциск призвал уважать содомитов.
  • Боевики ИГИЛ начали убивать христианских заложников



    		•
     

    		 

      комментарии  
     
    Ваше Имя:
    Ваш E-Mail:
     
    Код: Включите эту картинку для отображения кода безопасности
    обновить если не виден код
    Введите код


    		 
       

     

     

    Здоровье и медицина

    19:42
    23.01     		Длительное сидение делает вас старше на 8 лет.
    17:46
    16.01     		Потеря слуха и низкий уровень железа в крови.
    10:54
    04.01     		Зачем и как получать больше антиоксидантов в вашем рационе?
    07:06
    29.12     		Что вы должны знать о хлорофилле.
    22:42
    27.12     		Почему сердечные приступы атакуют на Рождество?
    21:13
    24.12     		Важнейшие открытия о питании 2016 года.
    18:26
    20.12     		Почему ваша диета должна включать больше жиров.
    18:08
    28.11     		Вред планшетов и телефонов для детей. Цифровой героин детям






    Передовица |Религиозные Адвентистские Католические Экуменические Исламские Аналитика Политические Диалоги
    АСДхроники Наш мир Бог творит Дикая природа Медиа Аудио Видео Здоровье СтатьиПрежний сайт
     Передовица Общеие Адвентистские Православные Католические Экуменические Исламские Аналитика Важные Духовные Библия говорит Библиотека Археология и Библия Вопрос пастору Проповеди video Проповеди mp3 Молитва о вас Субботняя школа Весть миру Мы верим Заметки адвентиста
     Ваше здоровье - Лекарственные растения - Домашний доктор - Ребенок и лекарство - Инфекции - Терапевту - Педиатру - Внутренние болезни - Гастроэнтеролог - Урология
    - Массаж - Траволечение - Лекарства - Хирургия - Справочник Врача - Хирургия: вопросы и ответы
    Полезное Музыка Галерея Ссылки Вебмастеру

    		 


    © Adventus 2000-2016
    При использовании материалов сайта
    сохраняйте гиперссылку на первоисточник

    		 Подписка на рассылку
    статей и новостей сайта
    поиск по сайту
    		 