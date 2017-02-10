С тобою Я. Чтобы остались в живых

Тексты:

«Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых…» …войдут к тебе, чтобы остались в живых». (Быт.6:17-22)



Интересна деталь – в начале написано, что Бог с Ноем – «с тобою Я», но жена, сыновья и их жены уже написано – «с тобою». Не со Мною, т.е. с Богом, но «с тобою», с Ноем.

И в этом их шанс спастись – быть с Ноем, «чтоб они остались с тобою в живых». Спасается Ной, и они входят в спасение как бы паровозиком, потому что причастны к Ною. И не только они, но и все виды животных.



Это как если мы представим ситуацию, кто-то куда-то заходит, куда можно только ему, потому что есть пропуск и его хорошо знают, но он не один, и при входе спрашивают – «а это кто?», и тот отвечает – «это со мною!», или другой ответит «я с ним!». Так и здесь – Ной спасается, потому что он с Богом – «Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом». (Быт.6:9) А его жена, сыновья и жены, да и звери спасаются, потому что с Ноем «с тобою» - «жена твоя, и жены сынов твоих с тобою».



Как Адам согрешил, и через его грех в греховность вошли и животные всего мира, так и в Ноев ковчег спасения животные попали через непорочность Ноя – «из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых».



И представим теперь уже более возвышенную картину – Сын Божий приходит на Небо, где все Его знают и любят, а с ним великое множество разных людей с Земли. И Его спрашивают – «А это кто?», и Он отвечает – «Они со Мною!», и мы скажем – «мы с Ним!».

«Вот Я и дети, которых дал Мне Бог». (Евр.2:13)



Самое главное в жизни, что мы можем сделать со своей стороны, ибо с Божьей уже многое для нас сделано, это быть с Ним. Тогда спасемся. И быть с Ним так, как был Ной – «Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом». (Быт.6:9)



И может быть, кто-то из нас захочет и для кого-то другого стать «Ноем», чтобы кто-то мог спастись, потому что был «с нами» в том смысле, что со временем станет тем, кто с Богом, и о котором Он скажет «с тобою Я».





Антон Заруба.

10.02.2017г.









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