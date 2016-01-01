Католические епископы США осудили указы президента Дональда Трампа об иммигрантах и беженцах

По меньшей мере, дюжина американских епископов, включая пять кардиналов, выпустили комментарии относительно недавних правительственных распоряжений президента Дональда Трампа об иммигрантах и беженцах, сообщает официальный сайт Конференции католических епископов США. Кардинал Блэз Купич (BlaseCupich), глава диоцезаЧикаго, высказался о «темном моменте в американской истории», в то время как кардинал Джозеф Тобин (JosephTobin), глава епархииНьюарка, сказал, что указы Трампа — «противоположность того, что означает быть американцем». «Закрытие границ и строительство стен не являются рациональными действиями», — резюмировал кардинал Тобин. В более умеренных выражениях прокомментировал указы Трампа кардинал Дональд Вуэрль (DonaldWuerl), глава римско-католической архиепископии Вашингтона: «Поскольку федеральное правительство принимает любые законные меры для решения проблем национальной безопасности, мы надеемся, что оно сделает это не за счет невинных людей, которые находятся в нужде, и что оно примет все необходимые меры, чтобы обеспечить их безопасность, защитит и ускорит все процессы, необходимые для оказания гуманитарной помощи», пишет Седмица. 30 января 2017 г. президент и вице-президент Конференции католических епископов Соединенных Штатов Америки подвергли критике новые распоряжения президента Трампа о мусульманских беженцах. «Связь между христианами и мусульманами основана на нерушимой силе благотворительности и справедливости», — сказали кардинал Дэниэл Н. Динардо (DanielN. DiNardo), архиепископГалвестона-Хьюстона, и архиепископа Хосе Гомес (Jos