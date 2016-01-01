Названы продукты способные повысить работоспособность

Дефицит железа связан с усталостью, низкой работоспособностью и проблемами с успеваемостью, его можно восполнить с помощью овощей, орехов и бобовых. Ученые из Университета Небраски-Линкольна и Университета Пенсильвании проанализировали данные 105 студенток со средним баллом 3,68. Исследование показало, что у участниц с самыми высокими уровнями железа успеваемость была выше всего. Разница в средних баллах между студентками с высокими и низкими уровнями железа составляла 0.34. Это говорило о том, что участницы могли получать разные оценки. Физическая форма влияла на успеваемость сильнее, чем концентрация железа. Но сочетание этих факторов оказалось наиболее значимым. Так, участницы в хорошей физической форме с высокими уровнями железа учились гораздо лучше студенток с низкими уровнями железа в плохой физической форме, пишут Новости Ю.