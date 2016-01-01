900 церквей в Нигерии разрушены группировкой «Боко Харам»

900 христианских церквей были разрушены в северной части Нигерии в рамках кампании радикальной группировки «Боко Харам» с целью изгнать всех христиан с севера. В христианской нигерийской ассоциации сообщили о том, что «побоища» христиан происходят не случайно, а продолжающиеся нападения на христиан в общинах Южной Кадуны, Плато, Бенуэ и Тарабы показывают, что нападения группировки «Боко Харам» на последователей Христа, которое началось в 2009 году, по-прежнему продолжаются. По данным издания The Daily Post, эти комментарии были сделаны после заседания Национального исполнительного совета, состоявшегося в Гузау, штате Замфара, на котором присутствовал евангелист Мусой Мисалом. Он призвал христианское сообщество к восстановлению 900 разрушенных церквей, пишет cnl.news. Христианская нигерийская ассоциация призвала правительство активизировать защиту гражданских лиц. Христиане продолжают оставаться главной и постоянной мишенью радикалов, не имея надежды быть защищенными или восстановить справедливость. Некоторые известные христианские лидеры, такие как председатель Христианской нигерийской ассоциации епископ Даймонд Эмуобор, предложили христианам в случае, если не будет того, кто бы мог их защитить, покупать оружие и начинать защищаться самостоятельно. «Христиане должны защищать себя, и те, у кого нет оружия, должны продать свое пальто и купить ружье, чтобы защищаться. Мы все люди, никто не должен ловить и давить нас словно улиток, лишь потому, что мы верим в Иисуса Христа», - сказал Эмуобор на прошлой неделе. «Иисус говорит в Евангелии от Луки 22:36: "теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч"», - добавил он.