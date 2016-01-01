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Церковь Англии отказалась изменить свое отношение к гей-бракам

  
 
Сегодня, 12:42 | Христианские новости
  
 
Церковь Англии отказалась пересмотреть свое учение о браке как о союзе исключительно между мужчиной и женщиной, сообщает портал Christian Today. После нескольких лет дебатов англиканские епископы заявили об «отсутствии предложений» поменять каноны, запрещающие благословлять в церквах гомосексуалистов. Клирикам Церкви Англии будет, как и ранее, запрещено вступать в однополые «браки», пишет cnl.news. При этом епископы отметили, что они готовы представить «максимальную свободу» ЛГБТ-парам в рамках действующих канонов, разрешив проведение для них особых служб. Авторы доклада объемом 15 страниц, который был опубликован 27 января, призывают к «свежему тону и культуре приятия по отношению лесбиянкам и геям». Таким образом, завершился двухлетний период горячих споров, в ходе которых иерархи Церкви Англии пытались найти общий взгляд на возможность однополых «браков». По мнению экспертов, решение епископата вызовет ярость активистов движения ЛГБТ, которые очень хотели, чтобы Церковь Англии хотя бы согласилась официально «благословлять» их союзы, если уж она не считает возможным приравнять их к браку. Однако англиканские епископы исключили возможность таких «благословений», которые, по их мнению, означали бы одобрение таких «браков», высказавшись в то же время за разработку нового документа, «утверждающего место лесбиянок и геев в жизни Церкви». Нынешние правила, касающиеся того, могут ли клирики проводить службы, «приветствующие» однополые пары, не вполне ясны, признают епископы. Новые правила, сообщил епископ Норвича Грэм Джеймса, будут опубликованы после того, как иерархи «глубже поймут», что именно может предложить Церковь членам однополых союзов. Эти правила, признал Джеймс, могут быть восприняты христианами-геями как «вызов».



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