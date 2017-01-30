144000 и сыны Израиля

Текст для исследования: «И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре тысячи из всех колен сынов Израилевых ». (Откр.7:4)



Иоанна и Иакова, Апостолов Иисуса Христа, звали "сыны громовы", что означало природную суть их характера – горячность и силу, "сыны громовы" (Мар.3:17)

Иуда Искариот назван сыном погибели, что указывает на его путь и поступки – принес погибель. (Иоан.17:12)



Много и других мест Писания, где человек назван сыном таким то, что иллюстрирует его внутреннюю сущность и характер деятельности, например - сын геенны, сыны света, сыны проклятия.



Теперь обратимся к тексту из Откровения и рассмотрим выражение - «сынов Израилевых». Заметим, что не написано «сынов Иакова», но «сынов Израилевых».

Известно, что у Иакова родилось двенадцать сыновей, когда он еще был «Иаковом», а не «Израилем». А имя Израиль, он получил после определенных событий в его жизни.



Иаков стал Израилем в период времени неизвестности, страха, опасений и сильного напряжения – переломный момент в жизни – позади Лаван, впереди Исав, а посреди Ангел Господень.

И только после того, как Иаков остался жив после встречи с Ангелом Господним, боролся и не сдался, только после этого он получает новое имя – Израиль.



Посему всякий, кто как Иаков, пройдет подобный ему путь – будет окружен мечом и луком, кому будут угрожать смертью, кто сможет прикоснуться к Ангелу Господню и остаться живым, кто в последние дни мировой истории сделает Господа своим щитом – тот и сын Израиля. Тот и будет запечатлен, тот и войдет в сто сорок четыре тысячи.



Как и те дети Сары, кто «делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». (1Пет.3:6), Так и дети Авраама, те, кто верит Всевышнему, как поверил Авраам.

И Авраам получил новое имя и стал Авраамом после того, как поверил Богу.

«Отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы». (Иоан.8:39) «Не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано…» (Рим.9:7)



Как петь песнь Моисея и Агнца смогут только те, кто прошел подобное им поприще, аналогичный опыт жизни. Так и в данном случае – сыном Израиля становятся прошедшие путь Израиля и победившие.



P.S.

Конечно, есть теория, по которой это буквальные евреи – сыны Израиля, которые и составляют сто сорок четыре тысячи. Но я склонен полагать, что это люди вошедшие в колена не по плоти, но по Духу и вере. Ставшие сынами Израиля, ибо дела Авраама делали и нареклись сынами Божиими.







Антон Заруба.

30.01.2017г.









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