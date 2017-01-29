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Охрана для бесов

  
 
Вчера, 14:01 | Заруба Антон
  
 
Перед Вторым Пришествием мир будет более радикально поделен на два лагеря – Вавилон великий и общество святых Всевышнего, которые будут составлять меньшинство.

Есть текст в Откровении, который наводит резкость на вопрос самоопределения в вопросе кто есть кто.
«Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице…» (Откр.18:2)

В данном тексте остановим свое внимание на слове «пристанищем».
Что такое пристанище? Есть похожие слова по этимологии – пристать, пристань.
Чтобы нагляднее проиллюстрировать это понятие приведем следующий текст: «Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам…» (Деян.9:26)
Т.е. пристанище – это то, куда пристают, как пристань для корабля в гавани.

Теперь обращаемся к нашему тексту из Откровения и делаем вывод – все, кого тянет к Вавилону, движимы нечистым духом. Каждый, кому Вавилоняне братья – одержим всяким нечистым духом и исполнен всякой нечистой и отвратительной птицей.

Еще интересный момент. Если посмотреть текст оригинала, то слово, переведенное у нас «пристанищем» в словаре означает – «стража, охрана». Т.е. Вавилон собирает под свое крыло нечистых духов и является для них охраной и сторожем, как бы телохранителем. Как корабль из бурного моря заходит в гавань и там безопасен у пристани, так и демоны находят приют и охрану у Вавилона, который сами и создали.

Поэтому, в виду межцерковных контактов, мероприятий и концертов, тем, кто считает себя истинными детьми Божьими и Его Церковью, стоит подумать – «к какой пристани мы хотим пристать?» И стоит ли заходить в этот порт даже на одну минуту.

«И дано было ему вести войну со святыми и победить их…» (Откр.13:7)


Антон Заруба.
29.01.2017г.


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