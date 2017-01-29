Не тот виссон. Свой-чужой

Когда произойдет Второе Пришествие, со Христом будет следовать бесчисленное небесное воинство. Отличительной особенностью которого является одежда – «виссон белый и чистый». «И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облеченные в виссон белый и чистый». (Откр.19:14)



Интересно, но спасенные, которые встречают гостей с радостью, тоже одеты в такую же одежду – «виссон чистый и светлый». «И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых». (Откр.19:8)



Те, кто идут, и те, кто встречают – идентичны. Они очень похожи друг на друга, никто из них не будет себя чувствовать чужим в совместном обществе.

Это как на войне, когда определяют своих по одинаковой форме. Форма такая же – свой, форма другая – чужой.



К моменту Пришествия ожидающие Иисуса Христа будут такими же, как небесные жители, совершенны и святы как Ангелы. Одежда у них одинакова – виссон чистый и светлый, виссон белый и чистый. Нет и песчинки в характере, которая бы отличала одних от других.



Интересно, что и Вавилон имеет виссон и торгует им. Но у этого виссона есть одно НО. Этот виссон не белый и чистый. Поверх него всегда багряница.

«Товаров золотых и серебряных, и …виссона и порфиры, и шелка и багряницы». (Откр.18:12)

«Горе, горе тебе, великий город, одетый в виссон и порфиру и багряницу». (Откр.18:16)



В Откровении упоминается четыре раза слово виссон – два раза у Вавилона и два раза у святых Всевышнего.



Не ошибитесь с виссоном. Это судьбоносно. Для духовной жизни христианину достаточно только небесного виссона. И его источник – Христос.

Вавилон предлагает иллюзию праведности – виссон нечистый, в нагрузку к нему всегда идет много сопутствующих товаров – золото, серебро, багряница, порфира, шелк, драгоценности. Почему? Чтобы не бросалась в глаза пустота духовной жизни – нужен наполнитель, создающий иллюзию содержания духовности и церковности.



«Советую тебе купить у Меня белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей… Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся». (Откр.3:18,19)





Антон Заруба.

29.01.2017г.







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