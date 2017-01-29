Как разбогатела Лаодикия? Торговые отношения.

Наверняка многие из нас переживали такие чувства, когда, что-либо купив, вдруг узнавали, что можно было купить другое или дешевле в другом месте, или качественнее, но не тут.

Сегодняшний мир торговли действительно разнообразен, а интернет открывает торговые площадки за океаном за один клик.

В духовной сфере есть тоже некий рынок торговли, и обилие «товаров» ошеломляет и зачастую сбивает с толку. Многие делают не тот выбор, «покупают» не то и не там, а купив, думают, что нашли истинное сокровище жизни. Но горько бывает разочарование, когда за яркой упаковкой оказывается дьявольское лицо.



Самый крупный торговец и делец, монополист на рынке духовной торговли, это – Вавилон великий. Своими «духовными товарами» он снабдил все торговые точки на земле. Товар красив и привлекает, но ослепляет.



Когда происходит суд над Вавилоном, все торговавшие с ним горько плачут:

«Цари земные любодействовали с нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее». (Откр.18:3)

«Торговавшие всем сим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучений ее, плача и рыдая...» (Откр.18:15)



Интересный момент – все, кто имеет «торговые» отношения с Вавилоном, не остаются в убытке – все разбогатели и обогатились. Правда, входной билет специфический – нужно полюбодействовать.



Когда Иисус Христос обращается с вестью к Лаодикии, Он ставит ей в укор ее «богатство» - "я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды". (Откр.3:17)



По Откровению, единственный источник «богатства», который неугоден Христу – Вавилон.



Лаодикии стоит задуматься и спросить себя – «Где взялось это богатство, и у кого я его купила?»



Иисус четко говорит, что Лаодикия не там обретает свое богатство, где следовало бы. И не там покупает. И далее говорит – «Советую тебе купить у Меня…» (Откр.3:18)



Если Лаодикия богата, а Христос советует - «купи у Меня», то верно, что прежнее богатство купила не у Него.



Во время благодати у Лаодикии еще есть время пересмотреть свою торговую политику, отторгнуть вавилонское «богатство», прервать торговые отношения не с теми «поставщиками», и обратиться к единственному источнику истинного золота.



«Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». (Откр.3:18)





Антон Заруба.

29.01.2017г.





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