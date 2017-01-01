Длительное сидение делает вас старше на 8 лет. | здоровье, медицина, лечение



Но физические упражнения могут противодействовать этому, говорит новое исследование.



Слишком долгое сидение в течение дня связано со множеством заболеваний: от ожирения до проблем с сердцем и диабетом, а также с ранней смертностью. Не трудно понять, почему: малоподвижный образ жизни способствует увеличению веса, что, в свою очередь, является фактором риска развития инфаркта миокарда, инсульта, гипертонии и нездорового уровня сахара в крови. Помимо всего прочего, сидение оказывает негативное воздействие на клетки на биологическом уровне, говорится в отчете, опубликованном в Американском Журнале Эпидемиологии.







Ученые во главе с доктором Aladdin Shadyab, доктором наук в области семейной медицины и общественного здравоохранения из Университета Калифорнии в Сан-Диего, проследили влияние сидении на хромосомы. Они взяли образцы крови у почти 1500 женщин, вовлечённых в программу Инициативы по охране здоровья женщин, и сосредоточились на теломерах – кончиках плотно упакованной ДНК в каждой клетке. Предыдущие исследования показали, что во время деления и роста клетки теряют биты теломер, так что длина этого участка может быть маркером для возраста клетки (и косвенно человека, которому эта клетка принадлежит).

Исследователи сравнили длину теломер у физически активных женщин, чтобы выяснить, влияет ли физическая активность на старение.



Более ранние исследования также изучали связь длины теломер и физических упражнений. Но они опирались на отчеты самих людей, что часто недостоверно. Доктор Shadyab провел записи физической активности людей на основании акселерометров, которые были надеты на женщин в течение одной недели. Когда он сосредоточился на женщинах, которые не выполняли рекомендованные 30-минутные умеренные или интенсивные физические упражнения, он увидел некоторые интересные тенденции.



Среди женщин, которые не занимались ежедневно физкультурой по 30 минут в день, те, кто провел больше времени сидя (около 10 и более часов), имели более короткие теломеры, чем те, кто проводил меньше времени сидя ежедневно. Величина укорачивания соответствует примерно восьми годам старения, по оценкам ученых. Это означает, что неактивные женщины, которые проводят больше времени сидя, в среднем на восемь лет старше тех, кто был неактивным, но меньше времени вели сидячий образ жизни.



Женщины, которые выполняли рекомендуемое количество ежедневных физических упражнений, не показали никакой связи между их временем, которое они провели сидя, и длиной их теломер. Следовательно, физическая активность может противодействовать укорачиванию теломер, которое происходит со старением.

Доктор Shadyab говорит: «Женщины, которые вели малоподвижный образ жизни 10 и более часов в день, не занимаясь физкультурой, были биологически старше; их клетки стареют быстрее, чем у женщин, которые вели менее малоподвижный образ жизни». Данное исследование показывает, что физические упражнения могут быть одним из эффективных способов борьбы с процессом старения.



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Steven Taylor—Getty Images



Перевод Длительное сидение делает вас старше на 8 лет.Но физические упражнения могут противодействовать этому, говорит новое исследование.Слишком долгое сидение в течение дня связано со множеством заболеваний: от ожирения до проблем с сердцем и диабетом, а также с ранней смертностью. Не трудно понять, почему: малоподвижный образ жизни способствует увеличению веса, что, в свою очередь, является фактором риска развития инфаркта миокарда, инсульта, гипертонии и нездорового уровня сахара в крови. Помимо всего прочего, сидение оказывает негативное воздействие на клетки на биологическом уровне, говорится в отчете, опубликованном в Американском Журнале Эпидемиологии.Ученые во главе с доктором Aladdin Shadyab, доктором наук в области семейной медицины и общественного здравоохранения из Университета Калифорнии в Сан-Диего, проследили влияние сидении на хромосомы. Они взяли образцы крови у почти 1500 женщин, вовлечённых в программу Инициативы по охране здоровья женщин, и сосредоточились на теломерах – кончиках плотно упакованной ДНК в каждой клетке. Предыдущие исследования показали, что во время деления и роста клетки теряют биты теломер, так что длина этого участка может быть маркером для возраста клетки (и косвенно человека, которому эта клетка принадлежит).Исследователи сравнили длину теломер у физически активных женщин, чтобы выяснить, влияет ли физическая активность на старение.Более ранние исследования также изучали связь длины теломер и физических упражнений. Но они опирались на отчеты самих людей, что часто недостоверно. Доктор Shadyab провел записи физической активности людей на основании акселерометров, которые были надеты на женщин в течение одной недели. Когда он сосредоточился на женщинах, которые не выполняли рекомендованные 30-минутные умеренные или интенсивные физические упражнения, он увидел некоторые интересные тенденции.Среди женщин, которые не занимались ежедневно физкультурой по 30 минут в день, те, кто провел больше времени сидя (около 10 и более часов), имели более короткие теломеры, чем те, кто проводил меньше времени сидя ежедневно. Величина укорачивания соответствует примерно восьми годам старения, по оценкам ученых. Это означает, что неактивные женщины, которые проводят больше времени сидя, в среднем на восемь лет старше тех, кто был неактивным, но меньше времени вели сидячий образ жизни.Женщины, которые выполняли рекомендуемое количество ежедневных физических упражнений, не показали никакой связи между их временем, которое они провели сидя, и длиной их теломер. Следовательно, физическая активность может противодействовать укорачиванию теломер, которое происходит со старением.Доктор Shadyab говорит: «Женщины, которые вели малоподвижный образ жизни 10 и более часов в день, не занимаясь физкультурой, были биологически старше; их клетки стареют быстрее, чем у женщин, которые вели менее малоподвижный образ жизни». Данное исследование показывает, что физические упражнения могут быть одним из эффективных способов борьбы с процессом старения.time . comSteven Taylor—Getty ImagesПеревод Адвентус







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