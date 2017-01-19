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Центральная тема

  
 
Вчера, 21:39 | Заруба Антон
  
 
Однажды, читая комментарий недельной главы, я обратил внимание на одну мысль, которая мне очень понравился:
«Если какая-то книга начинается с определенной темы и ею же и заканчивается, значит, эта тема — центральная в ней (Оцротейну)». Саба из Кельма (Даат Хохма у-Мусар, ч. 1, 56)

Прочитав эти слова, я сразу подумал о книге Библия. Чем начинается Библия и чем заканчивается? Первое, что вспомнил – творение. Творением Библия начинается – «В начале сотворил Бог небо и землю». (Быт.1:1) И творением оканчивается – «Се, творю все новое». (Откр.21:5)

А что же между первым и последним творением? Это невероятно, но тоже творение!
Все содержание Библии – это повествование о Божьем непрекращающемся творении – Бог творит человека, творит его непрестанно. Бог творит утраченные взаимоотношения с человеком, творит в человеке потерянный Божий образ, творит историю земли – творит Спасение.
Очень красиво и впечатляюще.
Но являюсь ли я действующим лицом этого повествования, и удастся ли Богу совершить во мне Свое творение и ввести меня во все новое?



Антон Заруба.
19.01.2017г.




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