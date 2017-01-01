Потеря слуха и низкий уровень железа в крови.
Когда люди имеют низкий уровень железа в крови, у них может развиться состояние, называемое железодефицитной анемией, которое имеет широкие последствия для всего организма, а теперь новые исследования показывают, что это также может влиять на потерю слуха.
В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery,
учёные изучили данные из медицинской документации более 300000 взрослых в Херши, штат Пенсильвания. Возраст участников колебался от 21 года до 90 лет. Средний возраст составил 50 лет.
Во время исследования взрослые, имеющие железодефицитную анемию, имели в два раза больше вероятность развития определённого типа потери слуха, называемого смешанной потерей слуха, по сравнению с теми, кто не имел железодефицитной анемии.
Потеря слуха была разделена на три категории:
• нейросенсорная тугоухость, которая является результатом повреждения внутреннего уха, повреждением нерва, который проходит от уха к мозгу, или повреждением головного мозга;
• проводящая потеря слуха, которая возникает, когда звук не может проходить через ухо должным образом;
• комбинированная потеря слуха, которая представляет собой комбинацию из двух вышеназванных.
Исследователи обнаружили, что люди с железодефицитной анемией в 2,4 раза больше имели комбинированную потерю слуха по сравнению с теми, кто не имел железодефицитной анемии. Кроме того, эти люди имели в 1,8 раз выше вероятность иметь нейросенсорную потерю слуха.
Более ранние исследования определили возможные причины, почему железодефицитная анемия связана с потерей слуха. Это исследование возглавила Кэтлин Шиффер, докторант государственного медицинского университета штата Пенсильвания.
Нейросенсорная потеря слуха может развиваться, когда происходит повреждение крошечных кровеносных сосудов в ухе, и железодефицитная анемия может способствовать подобному риску. Кроме того, подобное состояние связано с проблемами оболочки, которая окружает нервные клетки, в том числе нерва, который проходит от уха к мозгу.
В предыдущем исследовании в Тайване обнаружили связь между железодефицитной анемией и внезапной нейросенсорной потерей слуха, которая развивается менее чем за 72 часа.
Проводящая потеря слуха, с другой стороны, часто происходит из-за механических проблем, например, перфорация барабанной перепонки, и не связана с железодефицитной анемией.
Железодефицитная анемия легко лечится различными добавками железа, поэтому дальнейшие исследования будут направлены на то, поможет ли это предотвратить потерю слуха.
livescience . com перевод Адвентус