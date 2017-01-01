Потеря слуха и низкий уровень железа в крови.



Когда люди имеют низкий уровень железа в крови, у них может развиться состояние, называемое железодефицитной анемией, которое имеет широкие последствия для всего организма, а теперь новые исследования показывают, что это также может влиять на потерю слуха.

В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery,



учёные изучили данные из медицинской документации более 300000 взрослых в Херши, штат Пенсильвания. Возраст участников колебался от 21 года до 90 лет. Средний возраст составил 50 лет.



Во время исследования взрослые, имеющие железодефицитную анемию, имели в два раза больше вероятность развития определённого типа потери слуха, называемого смешанной потерей слуха, по сравнению с теми, кто не имел железодефицитной анемии.







Потеря слуха была разделена на три категории:



• нейросенсорная тугоухость, которая является результатом повреждения внутреннего уха, повреждением нерва, который проходит от уха к мозгу, или повреждением головного мозга;

• проводящая потеря слуха, которая возникает, когда звук не может проходить через ухо должным образом;

• комбинированная потеря слуха, которая представляет собой комбинацию из двух вышеназванных.



Исследователи обнаружили, что люди с железодефицитной анемией в 2,4 раза больше имели комбинированную потерю слуха по сравнению с теми, кто не имел железодефицитной анемии. Кроме того, эти люди имели в 1,8 раз выше вероятность иметь нейросенсорную потерю слуха.



Более ранние исследования определили возможные причины, почему железодефицитная анемия связана с потерей слуха. Это исследование возглавила Кэтлин Шиффер, докторант государственного медицинского университета штата Пенсильвания.



Нейросенсорная потеря слуха может развиваться, когда происходит повреждение крошечных кровеносных сосудов в ухе, и железодефицитная анемия может способствовать подобному риску. Кроме того, подобное состояние связано с проблемами оболочки, которая окружает нервные клетки, в том числе нерва, который проходит от уха к мозгу.



В предыдущем исследовании в Тайване обнаружили связь между железодефицитной анемией и внезапной нейросенсорной потерей слуха, которая развивается менее чем за 72 часа.



Проводящая потеря слуха, с другой стороны, часто происходит из-за механических проблем, например, перфорация барабанной перепонки, и не связана с железодефицитной анемией.



Железодефицитная анемия легко лечится различными добавками железа, поэтому дальнейшие исследования будут направлены на то, поможет ли это предотвратить потерю слуха.



livescience . com перевод Потеря слуха и низкий уровень железа в крови.Когда люди имеют низкий уровень железа в крови, у них может развиться состояние, называемое железодефицитной анемией, которое имеет широкие последствия для всего организма, а теперь новые исследования показывают, что это также может влиять на потерю слуха.В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery,учёные изучили данные из медицинской документации более 300000 взрослых в Херши, штат Пенсильвания. Возраст участников колебался от 21 года до 90 лет. Средний возраст составил 50 лет.Во время исследования взрослые, имеющие железодефицитную анемию, имели в два раза больше вероятность развития определённого типа потери слуха, называемого смешанной потерей слуха, по сравнению с теми, кто не имел железодефицитной анемии.Потеря слуха была разделена на три категории:• нейросенсорная тугоухость, которая является результатом повреждения внутреннего уха, повреждением нерва, который проходит от уха к мозгу, или повреждением головного мозга;• проводящая потеря слуха, которая возникает, когда звук не может проходить через ухо должным образом;• комбинированная потеря слуха, которая представляет собой комбинацию из двух вышеназванных.Исследователи обнаружили, что люди с железодефицитной анемией в 2,4 раза больше имели комбинированную потерю слуха по сравнению с теми, кто не имел железодефицитной анемии. Кроме того, эти люди имели в 1,8 раз выше вероятность иметь нейросенсорную потерю слуха.Более ранние исследования определили возможные причины, почему железодефицитная анемия связана с потерей слуха. Это исследование возглавила Кэтлин Шиффер, докторант государственного медицинского университета штата Пенсильвания.Нейросенсорная потеря слуха может развиваться, когда происходит повреждение крошечных кровеносных сосудов в ухе, и железодефицитная анемия может способствовать подобному риску. Кроме того, подобное состояние связано с проблемами оболочки, которая окружает нервные клетки, в том числе нерва, который проходит от уха к мозгу.В предыдущем исследовании в Тайване обнаружили связь между железодефицитной анемией и внезапной нейросенсорной потерей слуха, которая развивается менее чем за 72 часа.Проводящая потеря слуха, с другой стороны, часто происходит из-за механических проблем, например, перфорация барабанной перепонки, и не связана с железодефицитной анемией.Железодефицитная анемия легко лечится различными добавками железа, поэтому дальнейшие исследования будут направлены на то, поможет ли это предотвратить потерю слуха.livescience . com перевод Адвентус