В Украине около 3 миллионов больных гриппом

В Украине количество больных гриппом достигает отметки в 3 млн человек, заявил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский. Как сообщил Линчевский на заседании межведомственного оперативного штаба относительно осложнения погодных условий, большинство заболевших гриппом - дети до 17 лет, передает Громадське. По словам заместителя министра, больше всего больных - в Киевской области. Они составляют 13% от общего количества тех, кто страдает от гриппа. За последнюю неделю от болезни умерло трое человек - во Львовской, Полтавской и Николаевской области. На прошлой неделе от гриппа умерли шесть человек.