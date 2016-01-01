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В Украине около 3 миллионов больных гриппом

  
   
 
В Украине количество больных гриппом достигает отметки в 3 млн человек, заявил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский. Как сообщил Линчевский на заседании межведомственного оперативного штаба относительно осложнения погодных условий, большинство заболевших гриппом - дети до 17 лет, передает Громадське. По словам заместителя министра, больше всего больных - в Киевской области. Они составляют 13% от общего количества тех, кто страдает от гриппа. За последнюю неделю от болезни умерло трое человек - во Львовской, Полтавской и Николаевской области. На прошлой неделе от гриппа умерли шесть человек.



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