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Большинство имамов Франции запретили своей пастве поздравлять христиан с Рождеством и Новым годом

  
   
 
Большинство имамов во Франции (а также Бельгии) запретили мусульманам не только принимать участие в праздновании Рождества и Нового года, но и поздравлять с этими праздниками коренных жителей этих стран. Об этом с горечью написал на своей странице в Фейсбуке французский имам алжирского происхождения Хосин Друиш, известный своей открытостью по отношению к последователям других религий и противостоянием фанатизму и экстремизму, сообщает Благовест «Почти все имамы Франции запрещают французским мусульманам праздновать Рождество и Новый год. При этом они не прекращают твердить, что ислам – религия мира», -- пишет имам мечети в Ниме. «Я встречал многих мусульман, которые воспринимают поздравление с Новым годом как оскорбление, -- продолжает Друиш. – Они смущаются, кидают на тебя удивленный взгляд и отвечают: это не наша религия! Можно подумать, Новый год относится к какой-то конкретной религии! К счастью, есть и открытее мусульмане, которые реагируют на эти поздравления с широкой улыбкой». «Ислам этих имамов (запрещающих поздравлять с Новым годом) – это не истинный ислам мира и жизни вместе, -- убежден Хосин Друиш. – Это бедуинский, архаичный ислам… Для меня «Батакланы», «Гипер Каше» и Ниццы (резонансные теракты, совершенные во Франции в последнее время) начинаются с этих взглядов, исполненных ненависти. Если они не пересмотрят свои бесчеловечные фетвы, они не имеют права говорить, что ислам не имеет отношения к терактам». В заключение своего поста имам желает счастливого Нового года всем своим друзьям – «мусульманам, иудеям, христианам и атеистам».



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