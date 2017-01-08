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Откровение 16 глава. Вот тебе твое...

  
 
Вчера, 15:44 | Заруба Антон
  
 
Текст, на котором мы остановим свое внимание, относится ко времени семи язв. И выводы, которые мы с вами сделаем, весьма судьбоносны.
Написано: “и хулили Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих». (Откр.16:11)

Обратим внимание, что в данном отрывке, слово «своих» употребляется трижды, это –
«страданий своих», «язв своих», «делах своих».
Выведем отсюда первое заключение.
«Страданий своих» - никто не будет страдать за другого – только за себя и сам. Никто не получит чужое страдание. Степень душевного и физического страдания персональная – своя, именная.
«Язв своих» - каждый получит только «свое», насколько нагрешил, столько и наказаний. Если у одного десять язв на теле, то у другого двадцать, все соответственно объему накопленных грехов за жизнь. Все вернется как проценты по вкладу, до сотых.
«Делах своих» - нет чужих дел, определивших твою участь, только свои дела, которые ты делал в жизни по собственной воле. И за все это придется ответить.

Однажды, очень давно, прежде чем произошли события шестнадцатой главы, уже кто-то испытал всю тяжесть именно этих мучений, описанных в Откровении, и получил эти три, но не свои ноши.

В книге пророка Исаии читаем 53 главу и видим удивительные слова:
«Он изъязвлен был»
«Страдал добровольно»
«Возложил на Него грехи всех нас». (Ис.53:4-12)

Каждому христианину знакома эта глава, и часто ее читают на Вечере. Библия - уникальная книга, премудрость, заключенная в Ней, не имеет конца и откровения, черпаемые из Нее, бесконечны.
И в этих отрывках 53 главы ми видим слова, точь- в-точь похожие на слова из Откровения.
Прежде, чем грешник в Откровении будет испытывать страдания, язвы и возмездие за дела, уже за него две тысячи лет назад Мессия понес его страдания, язвы и грехи.

«Он изъязвлен был» - «язв своих»
«Страдал добровольно» - «страданий своих»
«Возложил на Него грехи всех нас» - «делах своих»

Почему страдает грешник в 16 главе, если Кто-то уже за него все понес и принял наказание вместо него? А потому, что грешник добровольно решает отвергнуть страдания Мессии за него.
Мессия берет на себя твои страдания, язвы и дела. Но если ты против – Он тебе их возвращает.

Эта ситуация очень хорошо описана в притче Матфея 25:25, где злой раб возвращает Господину Его подарок - «пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое». (Матф.25:25)
Что интересно, здесь так же есть слово, обозначающее принадлежность, употребляемое трижды – «твой», «тебе», «твое».

Грешник приходит к Богу и говорит – «не нужно мне спасение Твое и смерть Твоя за меня!» - «вот Тебе Твое». Жаль, говорит Бог, но тогда вот тебе и твое – и возвращает грешнику то, что за него испытал Христос на Голгофе, но что теперь должен лично сам испытать каждый отвергнувший искупление, что он испытывает в 16 главе Откровения – язвы его, страдания его, дела его. Но теперь это все становится СВОИМ. Каждый испытывает степень голгофских страданий Христа, но не во спасение, а в смерть. Каждый становится лично сам себе азазелом и несет всё свое на себе сам, отвергнув, то чтобы это все на себе понес Агнец Господень.

Книга пророка Исаии, Евангелие Матфея, Откровение – десятилетия и столетия отделяют эти книги, но каким чудным провидением в них описана одна история – начало спасения, отвержение и последствия.

Пусть Господь благословит нас не отказаться от Его спасения.



Антон Заруба,
08.01.2017г.




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