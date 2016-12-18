Исследование: Счастливые люди живут дольше

Ученые из Университетского колледжа Лондона следили более чем за 9000 мужчин и женщин в возрасте 50-60 лет. Каждые два года в период между 2002 и 2006 годами добровольцы отвечали на вопросы об удовлетворенности жизнью в целом. Также участников спрашивали, нравились ли им их повседневные занятия и общество других людей, сообщает The Daily Mail. Почти четверть не получала удовольствия ни от чего из вышеперечисленного. 20% устраивал один из трех параметров, 22% - два из трех, а 34% были довольны и жизнью, и компанией других людей, и своими повседневными занятиями. К 2013 году 1310 добровольцев умерли. Исследование показало, что люди с высокой степенью удовлетворенности по всем трем параметрам умирали на 24% реже тех, кого ничего не устраивало. А у участников с высокой степенью удовлетворенности по двум параметрам из трех риск смерти был снижен на 17%. Специалисты не уверены в существовании причинно-следственной связи. Но они предполагают: вероятно, общий фон настроения влияет на уровни "вредных" и "полезных" гормонов в организме. Кроме того, скорее всего, люди, которые менее счастливы, чаще ведут неправильный образ жизни, например, курят и злоупотребляют алкоголем. Все это может влиять на риск смерти.