В Украине хотят законодательно запретить крестить детей до 18 лет

Крещение несовершеннолетних старшими родственниками предлагается расценивать как принудительное навязывание одной из вер ребенку, который сам еще не в состоянии здраво оценивать и принимать такие решения. То же касается и различных школьных уроков о религии, на которых приоритеты отдаются строго одному из вероисповеданий. При этом интересы и желания самого ребенка не учитываются, так как старшие родственники считают, что лучше своих детей и внуков знают, что им нужно, пишут "Все Новости". «Это недопустимо, чтобы детей, несмотря на их волю «запихивали» в то или иное верование, особенно когда есть люди (родители или бабушки), которые начинают выступать за христианство как за единственный «правильный» выбор и занимаются крещением своих детей и внуков вопреки их воле. А так как сам Иисус крестился в 30 лет, пусть люди не крестят своих детей с самого рождения, а дадут выбор самому ребенку – ведь это должно быть его решение, а не других людей», — сказано в обращении. Напомним, что статья 35 Конституции Украины гласит о том, что каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания: «Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность. Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа – от церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная».