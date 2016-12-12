Американская пара делиться верой в Бога занимаясь садоводством

Христианская пара из США Холлис и Нэнси Палмер рассказали о том, как делятся с людьми своей Верой в Бога, занимаясь садоводством, пишут МХН. Холлис и Нэнси Палмер живут в симпатичном доме в штате Вирджиния. Глядя на него и не подумаешь, что за ним просторный задний двор, превращенный в цветущий сад. «А это репа. Ожидается ее богатый урожай!» — демонстрирует угодья Холлис Палмер. Этот «городской гомстед» с его ухоженными рядами и яркими овощами — истинный праздник для глаз и желудка! Помимо репы вы здесь найдете зелень, капусту, цветную и брюссельскую капусту, брокколи, лук и чеснок. И это только осенью! В усадьбе Палмеров есть и то, что они называют «салатным баром». Здесь рядами стоят грядки, в которых они выращивают: красный салат ромэн, зеленый салат-латук, а за ним — красный салат-латук. С другой стороны зеленый салат ромэн, а за ним у Нэнси растут пряные травы. «Многие люди думают: «Я никогда не смогу это сделать, потому что живу в городе, и у меня лишь обычный старый дом». Или: «Я живу в квартире. У меня даже двора нет». Но я хочу им доказать, что выращивать продукты для себя можно и на очень маленькой площади у себя на заднем дворе. Так можно получать тонны еды! А если у вас нет и двора, то можно использовать специальные ящики для растений», — делится Холлис Палмер. По данным Калифорнийского университета в Дейвисе, городской гомстед — это домашнее хозяйство, где производятся значительные объемы продуктов питания, в том числе животноводства, для потребления его жителями. В статье университета также сказано, что городские гомстеды прежде всего распространены среди тех домовладельцев, которые являются сторонниками экологически чистого образа жизни. «Городской гомстед получает все большее распространение, чему я очень рад. Этим движением охвачен уже весь мир, — рассказывает Холлис Палмер. — Я всем советую попробовать это занятие. Оно ведь так расслабляет. Испытываешь спокойствие, но также и прилив сил. Это полезная физическая работа. А главное — получаешь отличные продукты питания». Палмеры выращивают все это не только для своего стола. Холлис говорит, что около 70% они отдают другим. Их деятельность полезна и для людей во всем мире. На своем канале Youtube Холлис учит зрителей садоводству. А Нэнси показывает, как готовить вкусные блюда из того, что выращено у себя на огороде. Нэнси, которая в свое время излечилась от рака, имеет особую заинтересованность в городском гомстеде. «Когда у меня был рак, я узнала, сколько отравленных продуктов едят люди. Поэтому одно из заданий, что Бог возложил на нас, такое: научить людей выращивать и есть свою собственную пищу. Это видение Он дал мне», — говорит она. В саду не используются исключительно технологии органической агрокультуры, но Нэнси это не смущает. «Можно прибегнуть и к современным средствам, взять немного удобрений, а также использовать семена без ГМО, при этом избегать пестицидов и гербицидов, и получить прекрасный сад, — рассказывает Нэнси Палмер. — Он не будет на 100% органическим, но вы получите лучшее из органических технологий, и такая еда будет очень здоровой для вашей семьи. Именно этому я и уделяю основное внимание — здоровью семей во всем мире». Свой городской гомстед Нэнси и Холлис также рассматривают как служение — и на личном уровне, и в Интернете. Холлис обрел здесь покой и утешение после того, как его сын Майкл скончался от болезни сердца. Рядом с садом он установил мемориал в память о сыне. «В саду я провожу много времени наедине. В нем так тихо. А еще я провожу много времени в общении с Богом. Он преподал мне столько уроков, которые мне нужно было усвоить в период траура, когда я рылся в той почве. Вот так я здесь и работаю. Сад приобрел для нас особое значение. Мы его очень любим», — рассказывает Холлис Палмер. В одном конце сада стоит крест. «Сразу после того как мы построили сад, мы сделали крест и установили в конце сада, так что его видно всем прохожим. Он служит напоминанием всем, включая и нас самих, что все плоды этого сада — от Бога. Мы сажаем семена, мы их поливаем, но именно Бог взращивает каждое семя. И то же самое Он делает с нашей жизнью», — говорит Холлис Палмер. Каждый свой ролик супруги завершают местом Писания и молитвой: «Его руки нас кормят. Дай нам, Господи, хлеб наш насущный. Аминь». Холлис подводит такой итог: Нэнси специалист по здоровью, а он — по садоводству, а вместе они стремятся к тому, чтобы спасать жизнь людей — как духовную, так и физическую.