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Исследования определили три простых хобби, которые делают человека умнее

  
 
12 декабря 2016 | Христианские новости
  
 
Ученые убеждены, что существуют определенные увлечения, которые делают человека интеллектуально развитие и умнее. В частности, ряд исследований позволяет выделить хобби, которые наиболее способствуют приобретению новых навыков и знаний, а также повышению уровня интеллекта, пишет My Domaine. Спорт Исследования ученых из Гарвардской медицинской школы показали, что занятия спортом положительно влияют на мозг. Они определили молекулу ирисин, вырабатываемую мозгом во время физических нагрузок и выявили, что она защищает нейроны. Также определено, что повышение уровня ирисина провоцирует активацию генов, отвечающих за интеллект. Спорт также защищает мозг от дегенерации и улучшает познавательную функцию. Написание текстов, особенно от руки В ходе исследования, результаты которого были опубликованы в научном журнале Psychological Science, выяснилось, что написание текстов, особенно от руки, улучшает работу мозга, повышает уровень интеллекта и развивает память. Кроме того, исследование показало, что письмо помогает решать проблемы, находить новые идеи, а также лучше запоминать информацию. Любопытство В научной статье, опубликованной в Harvard Business Review, отмечается, что на работе мозга и развитии интеллекта также положительным образом сказывается любопытство – при чем в отношении любой темы или предмета. Если человек испытывает любопытство, он будет открыт к изучению других, порой мало интересующих его тем и это, в свою очередь, позволит развивать интеллект.



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